Cynthia Rodríguez, conquiert avec l’ensemble le plus coloré en photo

Cynthia Rodríguez, une œuvre d’art dans une tenue colorée | Instagram

Cynthia Rodríguez, est réapparue sur internet vêtue d’un costume très coloré dans des tons vibrants où le rose, le noir et des touches de moutarde la faisaient ressembler à une œuvre d’art.

La chanteur, Cynthia Rodríguez, qui s’est distinguée comme l’une des « mieux habillée« Il était présenté dans un costume complet avec un motif saisissant qui le rendait digne d’une peinture abstraite.

J’adore les ensembles qui ont l’air si mignons et sont super confortables. Regardez : @blisumoficial est lu dans le message qui accompagne la description.

Cynthia Rodríguez, une œuvre d’art dans une tenue colorée. Photo : Capture Instagram

La « hôte de Venga la Alegria« , qui est devenu l’un des favoris de l’émission qui chaque jour laisse tout le monde impressionné par certaines de ses propositions de mode, est réapparu vêtu d’un costume @blisumoficial, a commenté le propre Cynthia Rodriguez.

La 37 ans célèbre Née le 8 mai 1984, elle séduit par un jeu de couleurs qui met également en valeur sa silhouette élancée et sa petite taille.

Le présentateur de « Je veux chanter!« Qui se distingue également par une silhouette spectaculaire qui maintient un mode de vie sain et beaucoup d’exercice à distance, a de nouveau été la sensation et la cible de commentaires et de réactions.

Sur la photo qu’elle a partagée il y a un jour, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, via son compte Instagram officiel avec 3,4 millions d’abonnés, a fini par accumuler 55 935 likes, en plus de plusieurs messages.

« Bonjour Cynthia, j’apprécie vraiment la beauté de certaines femmes et tu es l’une d’elles, tu es beau coeur, belle tu es toujours radieuse j’adore ton look, tu es toujours très jolie, CHUUUULAAADAA !!!, Si elles sont belles et en dehors de tout Ce que vous portez vous va bien, que Dieu prenne soin de vous, vous protège et vous bénisse toujours et à tout moment, une belle poupée, Vous êtes une belle diva et vous êtes si parfaite et votre sourire est magnifique et vous êtes le mieux, une œuvre d’art Cyn « .

L’actrice de séries et de romans tels que « Educando a Nina », « A corazón Abierto », « Mujer Comprada », entre autres, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a accompagné le look de divers accessoires, dont sans aucun doute son sourire.

L' »exacadémica », qui entretient une relation de plusieurs années avec l’interprète mexicain, Carlos Rivera, est apparue en dehors du plateau dans lequel elle collabore dans la maison de production Ajusco avec une personnalité imposante.