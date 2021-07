Cynthia Rodríguez découvre son dos au Teatro Real de España | Instagram

L’un des visages acclamés de Tv Azteca, Cynthia Rodríguez, était la princesse qui a enchanté le grand nombre de participants venus mercredi soir dernier, le 28 juillet, au Teatro Real en Espagne, le plus surpris serait Carlos Rivera au milieu de ” Magie d’une nuit”.

La femme de 38 ans de Coahuila a laissé plusieurs des personnes présentes à bout de souffle lorsqu’elle est apparue dans une combinaison noire et blanche avec une coupe “licou” qui a laissé le dos de Cynthia Rodríguez complètement exposé.

Le design “Rachel Zoe Collection”, avec des applications de perles sur le décolleté et le long des côtés, une rangée redoublée de pierres de différentes tailles courait le long des bords qui recouvraient le devant de la tenue, faisant Cynthia Rodriguez au centre des regards.

Nuit magique au Teatro Real. Styliste : @victorblancostudio, Mono : @shoprachelzoe, Bijoux : @dinhvanparis, Sac : @dolcegabbana Merci pour mes photos : @nabscab, a écrit l’auteur-compositeur-interprète.

La fierté La petite amie de Carlos Rivera, a partagé une série d’histoires sur Instagram dans lesquelles il était magnifique et a assisté à l’une des présentations du natif de Tlaxcala, qui est au milieu de sa tournée #GuerraTour à Espagne, l’un des pays qui a conquis le cœur de l’artiste.

L’animatrice de “Venga la Alegría”, apparaît sur l’une des photographies au milieu d’un balcon, avec un effet flou, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz était la protagoniste du moment et certains de ses amis les plus proches ont été choqués.

Les @chefmarianos @curvyzulema et @la_chicuela ont été les premiers à laisser leurs réactions dans la publication qui a ajouté 147 838 “j’aime”.

Bien sûr, ses fans n’ont pas raté l’occasion de lancer des interminables compliments réitérant à quel point elle était belle.

Quelle déesse, Comme tu es belle mon Cyn, tu es une déesse, Oh comme c’est beau, Combien de beauté dans un théâtre, Comme tu es maigre pour plus belle, Tu es belle, Belle, pour ne citer que quelques commentaires.

L’animatrice de téléréalité, “Je veux chanter!”, Avec Sergio Sepúlveda, réussit toujours à mettre en valeur ses meilleurs angles sur les photos et cette occasion ne serait pas l’exception, la femme charismatique avait l’air imposante sur ses pieds et lui a donné le meilleur profil lui permettant de montrer un peu plus la tenue glamour qu’elle a choisie pour ce grand gala.

Comme à l’accoutumée, le “mannequin” et la “danseuse” n’ont cessé de remercier toute l’équipe qui s’est chargée de mettre en valeur sa beauté, ainsi que les entreprises qui ont contribué certains de ses accessoires.

Avec seulement quelques petites boucles d’oreilles, une montre en argent et un sac noir avec un imprimé animalier, la collaboratrice de divers programmes sur Tv Azteca a également opté pour une coiffure à queue basse très simple laissant quelques mèches devant, donc sa garde-robe portait dans tous ses gloire.

Bien que Cynthia Rodríguez soit une véritable assidue de la mode, elle parvient toujours à s’entourer des meilleurs experts, comme par exemple ses publications ainsi que sa participation à la matinée, où elle est appréciée avec divers designs qui ont généré d’excellents commentaires.

La compositrice et productrice a évolué favorablement dans son style, le polissant de plus en plus depuis son incursion dans l’environnement lorsqu’elle est entrée comme étudiante en “L’Académie“.

Aujourd’hui, son style est l’inspiration de beaucoup de ses followers sur Instagram où il a plus de 3 millions de followers qui lui apportent fidèlement leur soutien et dans la plupart d’entre eux et c’était un exemple de plus.

Sans aucun doute, bien que ses collègues semblent regretter “l’artiste”, il semble que “l’actrice de télévision” profite pleinement de ces vacances, c’est le même “youtubeur” qui a partagé certains des moments dans diverses parties du de campagne.

Depuis la capitale espagnole, où Deyanira Rodríguez Ruiz s’est montrée dans des lieux importants tout en profitant de la compagnie de son galan, Carlos Rivera, en son absence, la présentatrice a été remplacée par “l’ancienne reine de beauté”, Alicia Machado.