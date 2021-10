Cynthia Rodríguez dédie un message à son ex-petit ami dans le programme VLA

Cynthia Rodríguez dédie un message à un ex-petit ami du programme VLA | Instagram

Une fois de plus, l’actrice, chanteuse et présentatrice de télévision coquette Cynthia Rodríguez a partagé au milieu de l’émission Venga La Alegría que son ex-petit ami José Luis lui manquait, cela aurait pu la bouleverser Image de balise Carlos Rivera.

Comme vous le savez bien, la célèbre animatrice de télévision a conquis ses fans depuis qu’elle a commencé à faire partie de ce groupe sélect d’animateurs de l’émission matinale depuis 2019.

Cependant, il convient de noter que Cynthia Rodríguez avait déjà une large carrière avant de rejoindre le casting, car vous vous souviendrez que cela a commencé depuis qu’elle a rejoint La Academia.

C’était depuis 2005 quand il faisait partie de la quatrième génération de La Academia, malheureusement il a remporté la quatrième place, pour vous rafraîchir la mémoire nous citerons les cinq premières places :

Première place : Erasmo Deuxième place : Yuridia Troisième place : Adrián Quatrième place : Cynthia Rodríguez Cinquième place : Edgar

Comme c’était pratiquement coutumier, ou plutôt il y en avait beaucoup entre chaque génération, des couples se formaient à l’intérieur ou à l’extérieur de la téléréalité, dans le cas de Rodríguez, il avait une relation avec José Luis qui était à la place numéro 8 de la téléréalité précisément dans la quatrième génération.

La chanteuse a commenté que lorsqu’elle a quitté l’émission de téléréalité, elle a été invitée à interpréter le thème d’une célèbre telenovela « Amor en custodia », le thème était intitulé « Si tu n’es pas avec moi », qu’elle a interprété à côté de son petit ami d’alors, José Luis.

Il mentionne que lorsqu’ils ont l’occasion de chanter ensemble, il le fait avec tout le plaisir du monde, ajoutant qu’il lui a manqué, sûrement ces mots ont résonné parmi les personnes présentes, puisque leur relation a dû se terminer à cause d’engagements et non à cause de manque d’amour.

En effet, comme vous vous en souviendrez, Cynthia entretient actuellement une relation amoureuse avec Carlos Rivera, qui a d’ailleurs été le vainqueur de la troisième saison de La Academia.

La chanteuse a récemment relancé la chanson avec son partenaire Patricio Borghetti, remémorant quelques souvenirs de Rodríguez qui ressent sûrement encore de l’affection pour son ex-petit ami, comme cela arrive souvent à certaines occasions lorsque le couple est en bons termes.

Grâce à l’interprétation de cette mélodie, il a réussi à marquer un avant et un après dans sa propre carrière, en raison de l’impact causé à la fois par le thème principal et le mélodrame de TV Azteca créé le 18 juillet 2005.

Des années plus tard, Televisa a fait un remake dudit projet intitulé True Love, sorti le 12 mai 2013, mais il n’a pas eu l’impact du projet d’il y a 16 ans.