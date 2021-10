Cynthia Rodríguez dessine sa silhouette en imprimé commun

in

Cynthia Rodríguez dessine sa silhouette dans un imprimé conjoint | Instagram

Cynthia Rodríguez est revenue d’un imprimé la meilleure option pour mettre en valeur ses plus belles courbes dans un ensemble de pièces haut et pantalon avec des fleurs mexicaines roses et noires.

Le charismatique “chanteur“Elle parvient toujours à surprendre avec ses choix de mode, et dans l’une des sessions qu’elle a partagées, Cynthia Rodríguez n’a pas fait exception.

Le « collaborateur de Tv Azteca », qui est également apparu comme un actrice de télévision, Cynthia Rodríguez est apparue dans un ensemble de vêtements d’une porte d’entrée où elle a modelé devant la caméra.

Les réactions et les compliments n’ont pas attendu le “Coahuila“qui ces dernières semaines a détruit un vêtement devenu un incontournable de la garde-robe.

Cynthia Rodríguez dessine sa silhouette dans un imprimé commun. Photo : Capture Instagram

Celui né à Monclova, Cynthia Rodriguez, célèbre une fête de couleur dans la tenue qui a balayé les dernières tendances qui, également combinée avec des baskets noires hautes, la soi-disant “Princesse Grupera” a réussi à en accumuler 74. 987 Je l’aime au total.

Visage sérieux … Aimé, Belle, j’ai adoré ce look, Mardi avec la meilleure attitude, Eaale que PRECOSA, PRECIOUS, Tu es chaque jour plus spectaculaire !!!, Je t’aime, Tu es belle, Belle tu nous manques en musique, Bella, c’était quelques-uns des commentaires dédiés à la belle célébrité de 37 ans.

Il n’est pas surprenant que le “hôte de télévision“, devient la cible de ceci ou d’autres commentaires, car son attitude et sa beauté l’ont amenée à gagner en popularité sur les réseaux sociaux

C’était l’une des facettes de Cynthia Rodríguez avec laquelle elle avait longtemps conquis le cœur de plusieurs adeptes depuis son incursion dans les réseaux sociaux, la “youtubeuse mexicaine” a partagé divers conseils via sa chaîne et la participation de certains artistes spéciaux, comme Carlos Rivera, le propriétaire de son cœur.

Cynthia Rodríguez a été distinguée comme “l’une des mieux habillées” de la semaine et chaque jour, elle a surpris tout le monde avec ses choix de mode en participant au concours “¡Quiero Cantar” de “Venga la Alegría”.

Ce n’est que la semaine dernière que l’interprète de “Si tu n’es pas avec moi”, est apparue avec une tenue très colorée dans un costume composé d’un blazer et d’un pantalon coloré de cette même ligne de vêtements.

La collaboratrice de “Tv Azteca” et “Azteca Uno”, Cynthia Rodríguez Ruiz, est devenue l’ambassadrice vedette de certaines des différentes marques de vêtements et notamment de la maison de couture “Victor & Jessey” dont elle a porté certains de ses plus des dessins impressionnants devant les écrans.