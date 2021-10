Cynthia Rodríguez devient folle couverte de fleurs sur une photo | Instagram

Cynthia Rodríguez a réussi à faire l’amour non seulement au public qui la suit au jour le jour dans l’émission matinale de « Viens la joie« , mais aussi sur les réseaux sociaux, c’est une photo couverte de fleurs qui a une nouvelle fois captivé le cœur de ses fans.

Le beau « Coahuila« Cynthia Rodríguez, 37 ans, est aujourd’hui l’un des visages les plus acclamés à la télévision, c’était sur une photo sur Instagram où elle a une nouvelle fois laissé ses followers à bout de souffle.

La chanteur, elle est réapparue avec une robe très coquette qui laissait voir certains de ses charmes, profitant également de l’occasion pour remercier.

La journée devient toujours belle lorsque vous êtes reconnaissant. Merci d’être toujours avec moi, lit le message que Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz a partagé sur ses réseaux sociaux, suivi d’emojis de mains en prière et d’un cœur.

Cynthia Rodríguez devient folle dans une robe fleurie. Capturer Instagram

La « hôte de télévision« , qui collabore depuis quelques années au programme » Venga la Alegría « , portait une robe de @tokyo_boutique_ et son beauty look était sous la responsabilité de @perla_wizards à qui elle a attribué le mérite de son choix réussi.

La La petite amie de Carlos Rivera, qui aurait été distinguée avec le mérite de « la mieux habillée », a porté à la fois des vêtements de haute couture et des vêtements plus courants qui mettent principalement en valeur sa silhouette proportionnée et en ont fait la cible de louanges

C’est précisément à cette occasion que Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, s’est penchée pour une tenue qui allait encore dominer la saison printanière et qui a également laissé apparaître certains de ses attributs.

La « youtubeur mexicain« , qui a joué il y a des années dans son rôle dans le monde des réseaux sociaux avec sa propre chaîne de beauté, des conseils et des personnalités parmi lesquelles Carlos Rivera ne pouvait pas manquer, réapparaît avec une robe fleurie dans les tons de rose et de jaune.

Une robe qui découvrait ses épaules et montrait les belles jambes du « exacadémique« Qui avait l’air stylisé avec des talons de couleur nude.

L’interprète de « Si tu n’es pas avec moi », elle a eu un duo avec José Luis pour la telenovela « Amor en custodia », qui est rediffusée à la télévision, a fait grand bruit et ses 3,4 millions de followers n’ont cessé de la flatter.

Merci d’être toujours si aimante, Impressionnant comme tu es belle, mon dieu, @cynoficial, merci d’être la meilleure, C’est que tu es plus belle chaque jour Cyn, je t’aime Cyn, Nous serons toujours pour toi belle , vous êtes mannequin !!! (j’adore ces chaussures)

Ce ne sont que quelques-uns des commentaires, pour le célèbre participant du « Second Star Challenge », qui a également collaboré à plusieurs programmes et séries sur Tv Azteca et Azteca Uno.

Sans aucun doute, l’aujourd’hui également « reine de la mode », Deyanira Rodríguez Ruiz, s’est positionnée comme l’une des favorites d’un grand fan club.

Ceux qui ont aussi réussi à voir le grand charisme que possède l’actrice de « Educating Nina », malgré l’intimité avec laquelle elle a mené sa vie et notamment sa relation avec l’interprète mexicaine.