Cynthia Rodríguez distille féminité et charme avec des fleurs

Cynthia Rodríguez avec des fleurs montre une silhouette et des charmes imposants

Cynthia Rodríguez a clairement indiqué qu’elle est capable de porter n’importe quelle couleur, et comme à d’autres occasions, les fleurs ont été sa meilleure option pour modeler sa silhouette imposante et ses charmes.

La chanteur Cynthia Rodríguez porte une robe fleurie séduisante qui révèle ses jambes élancées sur une photo qu’elle a partagée dans ses stories Instagram.

Le dénommé « Princesse de la croupe« Elle a mérité le mérite d’être la « mieux habillée » semaine après semaine après avoir participé au « Je veux chanter !

La « célèbre 37 ans », Cynthia Rodríguez Ruiz, qui a collaboré avec diverses marques mexicaines et a porté des vêtements de haute couture de maisons de couture telles que « Victor & Jesse » et « Israel Garrido Moda », est apparue dans une robe décontractée moulante. avec des nuances de marron, beige, orange et rose.

L’interprète de « Si tu n’es pas avec moi », qui s’est imposée comme l’une des favorites sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, s’est montrée en top model dans l’une de ses plus récentes cartes postales.

La « La petite amie de Carlos Rivera« , qui s’est montrée comme une fidèle assidue à la vie du fitness, a montré ses courbes marquées et ses belles jambes en choisissant une tenue courte ajustée avec une découpe en cœur au niveau de la poitrine.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a ajouté un tag dans le cliché dans lequel elle a révélé, le look dragueur fait partie de la collection @tokyoboutique dont « maquette« Il a porté plusieurs vêtements à diverses occasions.

Le magnifique « Coahuila« , sourit-elle en posant pour la caméra avec ses cheveux bruns marqués de longues boucles,

L’actrice de « Educando a Nina », « Corazón Abierto » et « Mujer Comprada », née le 8 mai 1984, a ajouté un grand rôle, devenant l’une des plus aimées de la matinée de Venga la Alegría.

L' »exacadémica », qui a récemment assisté à la dernière présentation de Carlos Rivera, qui a clôturé en beauté son Tour Guerra dans l’Arena de Mexico, avec un grand succès.

Le petit ami de Cynthia Rodríguez était fier d’être « le premier artiste mexicain à réaliser un ‘Sold Out’ au format 360.

Le couple acclamé qui s’est rencontré à La Academia et a commencé une romance de 2015 à 2016 pourrait bientôt devenir parents, disent-ils.