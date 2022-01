Cynthia Rodríguez en microfaldita, dira au revoir à la Saint-Sylvestre

Cynthia Rodríguez en vert et rouge, semble avant-dernier jour de l’année | Instagram

Cynthia Rodríguez est réapparue dans une tenue verte et rouge qui révélait sa silhouette imposante et montrait sa silhouette l’avant-dernier jour de l’année.

La chanteuse, Cynthia Rodríguez a opté pour les couleurs les plus représentatives de Noël et après avoir été manquée pendant quelques jours par ses followers, elle réapparaît dans ce qu’elle a mis en évidence dans l’un de ses plus récents posts l’avant-dernier jour de l’année.

Avec une micro-jupe rouge et un blazer assorti, Cynthia Rodriguez Elle a montré une tenue contrastée qui a révélé ses jambes fines.

Cynthia Rodríguez en vert et rouge, semble avant-dernier jour de l’année. Photo : Capture Instagram

Sans aucun doute bien que le « académique« Il a apporté une touche de vert au mélange, c’était le rouge qui dominait son dernier ensemble de vêtements avec lequel il a capturé plusieurs regards et volé des soupirs à ses 3,4 millions d’abonnés.

Avant-dernier jour de l’année. Le collaborateur de Tv Azteca et Azteca 13 a commenté dans une brève légende qui accompagnait deux clichés sur Instagram.

La La petite amie de Carlos Rivera Elle sait tirer parti de sa silhouette et lors de cette 2021, la distinguée comme « la mieux habillée » s’est positionnée dans la cible des regards.

Après avoir été l’animatrice vedette de l’émission de téléréalité « Je veux chanter!« Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, était l’une de celles qui se sont le plus démarquées en portant des créations de haute couture, principalement avec des créations réalisées par » Victor & Jesse « , et quelques autres maisons de couture.

Aussi, le charismatique présentateur de « Viens la joie« , collabore pour certaines campagnes pour lesquelles elle a à plusieurs reprises montré des lignes de vêtements qui mettent en valeur ses courbes imposantes.

Celle née le 8 mai 1984 à Monclova, Coahuila serait restée absente de la plateforme Instagram où elle se trouve aujourd’hui »youtubeur mexicain« Il a gagné l’affection d’un public grandissant.

Rappelée pour sa participation à « La Academia » et « Desafío de Estrellas » dans les versions 2 et 3, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a montré ses belles jambes, qu’elle a définies avec une paire de baskets rouges, que l’on peut voir sur la deuxième photographie où elle modèle tout le corps.

Bonjour, si j’ai raté vos messages, Belle (Belle), Quelle belle, La plus belle, La plus belle, Belle, Wow quelle jupe courte, GUAPERRIMA ma Cyn, Belle.

Ce sont quelques-unes des réactions que les fidèles adeptes de l’actrice de séries et de romans aiment « Éduquer Nina« , » Femme achetée » et » Cœur ouvert « , accumulés dans le duo de photographes.

L’interprète de « Si tu n’es pas avec moi » était remplie d’emojis et même de coeurs en vert pour mettre en valeur l’une des couleurs qu’elle associait à sa tenue.