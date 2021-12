Cynthia Rodríguez en noir annonce Un adieu anticipé ?

Cynthia Rodríguez, en robe de bal, atteint la dernière ligne droite | Instagram

Cynthia Rodríguez était l’une de celles qui se sont le plus récemment démarquées en apparaissant dans une nouvelle vidéo qu’elle a partagée pour tous ses abonnés.

Le magnifique chanteur, Cynthia Rodríguez, diplômée de L’AcadémieElle a de nouveau mis en valeur sa silhouette et sa beauté avec une robe noire qui était serrée à la taille et avec laquelle elle a répété qu’elle disait tristement adieu aux vêtements qui l’ont distinguée comme l’une des « mieux habillées » semaine après semaine.

La « hôte de Venga la Alegria« Il a volé le cœur non seulement du public mais aussi d’un nombre croissant de personnes sur Instagram où jusqu’à présent il compte 3, 4 millions d’abonnés.

Cependant, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a annoncé que le concours de « Je veux chanter!« Il approche de la dernière ligne droite et par conséquent, ce sera aussi un adieu aux designs imposants qu’il portait au milieu de ses collaborations à l’émission de téléréalité du matin.

Cynthia Rodríguez, en robe de bal, atteint la dernière ligne droite. Photo : Capture Instagram

À différentes occasions, la Tv Azteca et Azteca Uno ont collaboré à des programmes tels que « Tout un spectacle« Et récemment Venga la Alegría, elle a porté des vêtements noirs qui la flattent complètement.

Bien que Cynthia Deyanira Rodríguez se soit avérée capable de voler des regards dans n’importe quel look et tonalité, cette fois-ci, elle obtiendrait sans aucun doute les applaudissements de nombreux fans dans la vidéo qu’elle a partagée sur son compte officiel.

La 37 ans célèbre, née le 8 mai 1984, est apparue avec un vêtement principalement rembourré de détails noirs et d’éclats qui s’ajustaient à chaque centimètre de sa silhouette marquée.

La robe maxi allongeait son cou avec une coupe d’une profondeur importante et avec une petite maille qui recouvrait la partie avant de ses charmes.

Une fine ceinture brillante définissait la petite zone à la hauteur de sa taille et prononçait les hanches de Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz.

L’actrice stylisée de « Éduquer Nina« , » A Corazón Abierto « et » Mujer Comprada « est sur le point de conclure son étape dans le spectacle de talents car il touche à sa fin, a annoncé la » petite amie de Carlos Rivera. »

Depuis plusieurs mois, la « youtubeuse mexicaine » est aux avant-postes de la direction aux côtés de certains de ses collègues avec qui elle s’est même produite parmi les participants, comme à l’occasion où elle a accompagné « El Capi » Pérez, qui jouait un thème régional avec « l’ancien candidat du Desafío de Estrellas » 2 et 3.