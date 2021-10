Cynthia Rodríguez en noir, la maille couvre à peine ses charmes | Instagram

Cynthia Rodríguez, qui interprète la chanson « Si tu n’es pas avec moi« Elle se tenait sur une photo sur laquelle elle apparaît dans une robe longue noire mais une maille sur le devant montrerait son manque d’intérieurs.

La chanteur, Cynthia Rodríguez, a encore une fois attiré tous les regards dans une robe longue dans laquelle elle gâchait une élégance totale, en plus de montrer ses qualités physiques.

Un design noir du talentueux « Victor & Jesse » a révélé les attributs séduisants du « Coahuila, qui a partagé une photo qui provoquerait de nombreux compliments et compliments depuis son compte Instagram où il compte à ce jour 3,4 millions d’abonnés.

Cynthia Rodríguez en noir et maille, couvre à peine ses charmes. Photo : Capture Instagram

Le vêtement qui couvrait la silhouette de Cynthia Rodriguez du cou au toucher du sol, cela n’a pas empêché la maille qui était portée sur le devant du vêtement de révéler la silhouette marquée et les charmes du « modèle mexicain« .

Si vous n’êtes pas avec moi, a écrit le célèbre homme de 37 ans dans la description de l’image suivie d’un emoji coeur noir.

Celle née le 8 mai à Monclova, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, porte une robe qui associe du velours qui recouvrait ses bras et son cou, tandis qu’une résille d’un gris intense parcourt la silhouette de la femme ronde. hôte de Venga la Alegria.

Ces derniers mois, le « exacadémique« Celui qui a également concouru dans des émissions de téléréalité telles que » Desafío de Estrellas « 2 et 3, a été distingué parmi les » mieux habillés « .

La La petite amie de Carlos Rivera, qui est une fidèle assidue d’un mode de vie sain, a volé les looks avec un design haute couture à l’une des maisons de couture qui l’a habillée par excellence.

Et à qui il a remercié affectueusement : « Une beauté de ma @victoryjesse », a-t-il commenté dans le message de la publication il y a quelques semaines et dans lequel Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz a été prise de profil par la caméra.

Cynthia Rodríguez, partenaire de Carlos Rivera depuis 2015 ou 2016, a opté pour un chignon en queue de cheval très polie sur ses cheveux châtains, le Collaborateur TV Azteca Il a confié son image aux mains de sa fidèle équipe, @george_figueroa, @dormaka et @vaniama Makeup, qui s’occupaient de son maquillage et de sa coiffure.

L’actrice de séries et de romans tels que « Educando a Nina », « Mujer acheté » entre autres, a accumulé un total de 123 671 likes, accompagnés de divers compliments et compliments de ses collègues et admirateurs.

Le photographe Uriel Santana, Kristal Silva et Fey, étaient quelques-uns de ceux qui ont consacré des réactions au « youtubeur mexicain« suivi par @anetteoficial, qui a commenté : » Magnifique. »

De nombreux commentaires ont même rappelé une partie de la chanson qui accompagnait le mélodrame de la telenovela Amor en Custodia et que Rodríguez Ruiz a interprétée aux côtés de José Luis (son ex-petit ami) à La Academia.

Alors que d’autres utilisateurs demandaient à Cynthia Rodríguez de revenir très bientôt dans le monde de la musique : « Tu nous manques en musique. Chaîne de prières pour que nous entendions bientôt quelque chose de nouveau ».

Mais pas mon amour, tu n’es pas comme ça, ne me dis pas au revoir, si ça n’a pas commencé », lit-on dans les commentaires.

Pliss, on veut te remettre en musique, Tu es une déesse !!!, Une belle chanson, Fier de toi mon Cyn !, Parfait.