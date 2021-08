Cynthia Rodríguez, en proie aux regards en imprimé animalier serré

Cynthia Rodríguez, en proie aux regards dans un imprimé animalier serré | Instagram

Imposante, séduisante et très sûre d’elle, la moulante robe de Cynthia Rodríguez en a fait la proie de tous les regards en maximisant toutes ses qualités : “La Tigresa del Oriente”.

Dans un design qui est devenu la maison de couture préférée de Cynthia Rodríguez, “Victor et Jessye” qui une fois de plus se sont chargés de mettre encore plus en valeur la beauté de la hôte de Venga la Alegria.

Enveloppé dans un motif à imprimé animal, Cynthia Rodriguez Elle imposait l’élégance avec une robe moulante qui marquait parfaitement sa silhouette et des mensurations parfaites.

Le mince présentateur de “Je veux chanter!“Elle est redevenue captive de tous les regards lorsqu’elle a partagé une photo sur son compte Instagram où elle porte une robe qui traverse toute sa silhouette jusqu’au sol, complétée par une cape assortie faite du même tissu que le vêtement.

J’ai adoré ce look. Styliste : @george_figueroa, Robe de mes proches @victoryjesse, Maquillage : @vaniama Maquillage, Coiffure : @ernestovargas_hair, a écrit la Coahuilense, qui ne laisse pas de côté le mérite de son équipe de stylistes et des responsables dans lesquels son image éblouit toujours chacune de leurs collaborations.

Les réactions et commentaires ont été immédiats de la part de certains de ses petits plus

3 millions d’abonnés, entre amis, collègues et admirateurs de la célébrité de 37 ans, ils ont souligné à quel point le corps est beau et ”

youtubeur mexicain“.

J’ai adoré, a déclaré Anette Oficial

Magnifique !!!! L’officielle Karla Díaz a déclaré

Les masses spectaculaires, ont commenté les membres de son équipe de garde-robe alliée, les designers Victor et Jessey, qui se chargent de l’habiller avec leurs meilleurs designs.

Les fidèles fidèles du récemment rentré de vacances en Espagne et en France avec Carlos Rivera, n’ont pas été en reste et ont également partagé leurs réactions affectueuses envers Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz.

Woooowwww

LE POIDS, LA ROBE, LES CHEVEUX, LE MAQUILLAGE = LA PERFECTION

Woooooooooooow vous habillez les vêtements pas les vêtements que vous

Quelqu’un m’explique le grand corps et la beauté

La tigresse de l’est !

L’instantané qui semblait tiré d’un tableau parfait totalisait 149 532 J’aime, cette fois, le “maquette“Elle a choisi de porter ses cheveux attachés en arrière pour donner toute l’importance au vêtement, qui est même apprécié est fait d’un tissu très spécial.

La “ancien universitaire», la compagne de Carlos Rivera serait absente de l’émission de Tv Azteca pour accompagner son galant Carlos Rivera en voyage dans certains endroits d’Espagne lors de sa tournée « Chroniques d’une guerre ».

En raison du grand succès et de l’affection que les fans de l’artiste professaient dans ce pays, ils ont décidé de faire un voyage en France, une ville où ils se sont arrêtés au “Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes”.

Un lieu sacré très visité dans la ville européenne et celui que la soi-disant “Princesse Grupera” a également documenté sur ses réseaux sociaux à travers des images et des vidéos, dans lesquelles Carlos Rivera a également partagé.

Cynthia Rodríguez Ruiz a pleinement profité de ses vacances où elle a partagé des histoires en visitant certains sites et musées de la “mère patrie” ainsi qu’en partageant l’un des premiers moments où elle a assisté à l’une des présentations de son beau avec qui elle a confirmé qu’ils avaient déjà vivre ensemble pendant plusieurs mois.