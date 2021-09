Cynthia Rodríguez, en robe bleue, est la reine de “Je veux chanter!”

Cynthia Rodríguez, en robe bleue, est une impératrice | Instagram

Belle et non flamboyante, les tenues exclusives de Cynthia Rodríguez l’ont amenée à être classée comme “l’une des mieux habillées” lors d’une de ses dernières apparitions dans “¡Je veux chanter!” où “Cyn“Elle a attiré tous les regards dans une robe bleue moulante.

Certainement l’une des nombreuses tonalités dans lesquelles Cynthia Rodríguez se démarque à nouveau lorsqu’elle dirige la présentation des candidats dans “¡¡je veux chanter! “est la couleur bleue, celle qui la faisait briller sur le plateau du matin.

C’était la sienne Cynthia Rodriguez, qui a partagé une histoire Instagram dans laquelle elle tournait à bord d’une chaise pivotante tout en portant une robe bleu moyen avec des perles blanches s’étendant d’en haut et le long du vêtement moulant.

Avec un thème très dynamique qui a servi de musique à la publication de Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, le “Le chauffeur d’aujourd’hui“, il a montré à ses followers le look du jour ajouté à quelques beaux sourires qu’il a distribués pendant les secondes de l’enregistrement.

Sans aucun doute, le “La petite amie de Carlos Rivera« Elle laisserait ses fans ravis au milieu du concours puisque la « youtubeuse mexicaine » partage toujours quelques sessions sur son compte Instagram où elle compte un peu plus de 3 millions de followers.

La célèbre femme, qui a eu 37 ans le 8 mai, a apporté la même couleur à son regard, dans lequel une ligne de la même teinte peut être vue qui a marqué la ligne inférieure de son œil, retournant à ceux-ci, les protagonistes de tous ses se réconcilier.

Aux cheveux châtain clair, aux ondulations semi-marquées, la belle présentatrice et “youtubeur mexicain“Il a partagé un moment avec ses fidèles followers sur son compte officiel.

La collègue de “El Capi” Pérez, avec qui elle a récemment joué dans un duo qui, il est juste de le dire, a fait sensation lorsqu’elle a interprété la chanson de Christian Nodal et Ángela Aguilar: “Dis-moi comment tu veux.”

Une participation très controversée et dans laquelle Cynthia Rodríguez Ruiz a laissé s’exprimer son côté le plus mexicain en portant une robe majestueuse à fleurs de différentes nuances et une jupe large et dans laquelle elle a également placé une large ceinture en tissu jaune qui lui donnait un bon contraste avec la tenue .

La native de Coahuila donne toujours de quoi parler à chacune de ses apparitions et elle est enthousiaste à l’idée de pouvoir porter des créations haute couture qui mettent en valeur toutes ses qualités physiques, elle a donc même déclaré “elle ne veut pas que le concours se termine de talents qu’il dirige actuellement.”