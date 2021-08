Cynthia Rodríguez en robe en mousseline beige, porte des breloques

Cynthia Rodríguez en robe en mousseline beige, porte des charms | Instagram

Avec une robe beige moulante et élégante avec de grandes manches en mousseline, Cynthia Rodríguez a montré une fois de plus certains de ses charmes, elle avait l’air incroyable avec l’un des modèles sous les mains d’une célèbre maison de couture.

S’il y a quelque chose que Cynthia Rodríguez aime le plus dans sa participation à “¡je veux chanter! “, c’est le fait de porter des robes longues et élégantes, la plupart d’entre elles sont issues d’un talentueux duo de créateurs mexicains.

La maison de couture “Victor et Jessey“qui ont été chargés d’habiller le”ancien universitaire“qui fait grand honneur quand il s’agit de paraître imposant dans le forum du matin.

C’est pourquoi maintenant Cynthia Rodriguez, est dans un dilemme, le “hôte de Venga la Alegria“qui présente également les candidats avec Sergio Sepúlveda, ne veut pas quitter l’élégance qui l’a caractérisée au cours de ces semaines.

Je ne sais pas ce que je vais faire quand ce sera fini “Je veux chanter!” et ne pas porter de robe longue tous les jours, il faut inventer, a évoqué l’animatrice à travers ses stories Instagram.

La “Le partenaire de Carlos Rivera“, elle arborait une allure très soignée, optait pour un chignon avec une demi-partie et un ” maquillage naturel ” qui mettait particulièrement en valeur ses yeux.

La « Coahuilense », reconnue comme l’une des « mieux habillées », a acquis une grande popularité, son charisme et sa présence lui ont ouvert les portes dans la maison de production de Tv Azteca d’où elle collabore depuis plusieurs années.

Le célèbre qui a barboté comme “youtubeur“Dans l’une des étapes de sa vie, il continue d’être très populaire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où un peu plus de 3 millions d’utilisateurs et de plus en plus d’abonnés sont subjugués par la beauté de la célébrité de 37 ans.

La propriétaire d’une silhouette sculpturale de 1,71 mètre de haut, Rodríguez Ruiz, qui s’est fait connaître après sa participation à l’émission de téléréalité chantée “La Academia”, où elle a adopté le surnom “La princesse Grupera“Il est l’un des visages les plus acclamés de la télévision mexicaine.

Sans aucun doute, le aussi “actrice de télévision“, Deyanira Rodríguez Ruiz, a montré que sa beauté se démarque dans n’importe quel ton, même si en particulier elle opte toujours pour des couleurs comme le rouge ou le jaune, celles qui peuvent être appréciées sont parmi ses préférées.

La vie assidue du fitness a laissé ses fans sans voix et pas seulement à cause de ses tenues majestueuses qui la font ressembler à une participante à un concours de beauté, et qui encadrent également toutes ses courbes.