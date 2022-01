Cynthia Rodríguez en robe longue ressemble à la beauté du concours

Cynthia Rodríguez impose la beauté dans une robe marron perlée | Instagram

Cynthia Rodríguez, présentée dans une nouvelle photographie dans laquelle elle porte une robe longue pleine de strass marron qui mettait en valeur la silhouette du célèbre hôte de Venga la Alegría.

La chanteuse, connue pour avoir participé au concours « La Academia » et « Desafío de Estrellas 2 y 3, Cynthia Rodríguez, a partagé une photo avec ses 3,4 millions d’abonnés, qu’elle a laissée avec un œil carré et a reçu divers commentaires.

La « La petite amie de Carlos Rivera», est réapparue dans une carte postale et a suscité diverses réactions, la beauté de l’animatrice de « Je veux chanter ! » n’est pas passée inaperçue après avoir participé à une émission spéciale de la chaîne de télévision à laquelle elle collabore depuis plusieurs années, à l’occasion de l’arrivée du Nouvel An, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz elle-même a souligné.

Cynthia Rodríguez impose la beauté dans une robe marron perlée. Photo : Capture Instagram

Le dénommé « Mieux habillée« Figure dans une belle robe pleine de strass marron qui mettait en valeur ses meilleurs traits ainsi que sa silhouette sinueuse.

Avec une large jupe fendue sur le côté, la célèbre femme de 37 ans, née le 8 mai 1984, portait une silhouette de reconstitution historique qui volait les regards et accumulait diverses réactions sur Instagram.

Au total, 112 260 utilisateurs n’ont pas hésité à aimer la publication du « coahuilense » qui est devenu l’un des membres préférés de la matinée et avec une grande popularité sur les réseaux sociaux.

Les adeptes de l’interprète de « Si tu n’es pas avec moi« Ils ont comblé Deyanira Ruiz d’éloges, des messages dans lesquels ils soulignaient une apparence beaucoup plus jeune, à certains qui ont même souligné que sa propre beauté était imposée à celle des vêtements.

Joyeux 2022 ma chère Cyn, Et tu étais magnifique ! Sur la première photo tu as 20 ans mais c’est normal car tu as 25 ans, tu es bien plus belle que ta robe