Cynthia Rodríguez en robe rose et ouvertures, fondue VLA

Cynthia Rodríguez dit au revoir à Quiero Cantar en robe ouverte | Instagram

Cynthia Rodríguez réapparaît à nouveau et jette des fléchettes sur tous ses partisans en apparaissant avec une superbe robe de couleur fiucsa qui mettait en valeur toutes ses belles qualités, a fait fondre tout le monde dans quelques photographies.

La chanteuse, Cynthia Rodríguez, est réapparue dans l’une de ses photos les plus récentes avec une robe longue rose en fiucsa rose et des ornements de paillettes argentées dans la région de l’abdomen, mais le détail qui a le plus attiré l’attention était une ouverture qui partait presque de la hanche, laissant l’un des ses jambes fines en vue.

Avec une photo de profil, Cynthia Rodriguez, a été capturé dans un instantané dans lequel elle a montré en détail la robe en rose avec des détails de volants et de strass argentés qu’elle a combinés avec de courtes boucles d’oreilles carrées et une petite bague sur sa main gauche.

Cynthia Rodríguez dit au revoir à Quiero Cantar dans une robe ouverte. Photo : Capture Instagram

La « hôte de Venga la Alegria« , était l’un de ceux qui digéreraient le concours de » Je veux chanter « parrainé par le matin, et dans lequel la native de Monclova, Coahuila, portait ses plus beaux habits se distinguant comme l’une des » mieux habillées « , donc ce occasion spéciale n’a pas fait exception.

« Premier regard sur la finale de » Quiero Cantar « … Merci pour tant d’amour et de talent @victoryjesse… Merci d’avoir fait de la magie avec moi avec votre styliste @george_figueroa…. Merci d’avoir coordonné mes looks et votre paciendia @perla_wizards. … Merci de me rendre belle avec votre maquillage @dormaka …. Merci pour vos coiffures et votre amitié @vaniamakeup …. Merci que pendant 6 mois vous n’avez eu que de gentils commentaires pour moi et Mon apparence « .

L’étudiant dont on se souvient de « L’Académie« et participante du Desafío de Estrellas 2 y 3, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a partagé un message avec ses 3,4 millions d’abonnés sur Instagram qu’elle partirait la bouche ouverte avec l’un des regards avec lesquels elle atteint la dernière ligne droite de cette édition de la compétition.

Le dénommé « Princesse de la croupe« Qui a gagné l’affection du public et des internautes aurait acquis une plus grande notoriété en portant des vêtements qui mettaient en valeur toutes leurs qualités dans leur imposante silhouette haute de 1,71 m.

Il faut aussi rappeler que l’actrice de séries et de romans tels que « Éduquer Nina« , » Mujer Comprada « et » A Corazón Abierto « parmi beaucoup d’autres, il a collaboré avec des maisons de couture bien connues telles que » Victor & Jesse « et » Israel Garrido Moda « , pour n’en nommer que quelques-uns.

Comme on peut le voir dans les deux clichés publiés par l’interprète de chansons comme « Si tu n’es pas avec moi », de la telenovela »L’amour en garde à vue« , Cynthia Deyanira Rodríguez, portait également un concours de coiffure et de maquillage et c’est ainsi qu’elle a écarté l’une des dynamiques du programme de la société de production Ajusco.

Il n’a pas fallu longtemps pour le La petite amie de Carlos Rivera, a été la cible de divers commentaires où ses fans n’ont pas remarqué de flatteries et d’éloges pour la star charismatique de la télévision, accumulant un total de 119 904 likes.