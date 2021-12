Cynthia Rodríguez est une fée magique en tenue violette

Cynthia Rodríguez et Kristal Silva se déguisent en fées sur la photo | Instagram

Cynthia Rodriguez et Kristal Silva elles ressemblent à deux belles fées dans une carte postale récente qui « Coahuila« , a-t-il partagé sur ses histoires Instagram.

La chanteuse, Cynthia Rodríguez, figurait sur une photographie qu’elle a partagée à partir de ses histoires et dans laquelle elle apparaît en mannequin avec sa collègue, Kristal Silva, le matin de « Viens la joie« .

Cynthia RodriguezElle portait une jolie tenue de fée en violet et une combinaison blanche et rose avec de grandes ailes qui la faisaient ressembler à un personnage de conte de fées.

La « présentateur de Tv Azteca« , Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, est apparue comme une fée coquette et captivant ses 3,4 millions d’abonnés sur Instagram, le »La petite amie de Carlos Rivera« Il en a profité pour féliciter son collègue et ami.

Joyeux anniversaire à mon amie, belle, drôle et magique, que j’aime tant, a écrit Cynthia Rodríguez suivi d’un emoji coeur.

Cynthia Rodríguez et Kristal Silva se déguisent en fées sur une photo. Capturer Instagram

La dite « Grupera Princesse», qui figurait dans l’émission de téléréalité « L’Académie », a récemment célébré son anniversaire d’une manière très particulière en portant une jolie robe de fée, pour sa part, Cynthia l’a associée à des bottes au-dessus de la cheville.

Les amis et collègues du programme de magazine populaire apparaissent ensemble sur une photo qui toucherait les adeptes des deux.

La « youtubeur mexicain« , Cynthia Rodríguez, a gagné non seulement un grand nombre de téléspectateurs grâce à l’émission, mais aussi un grand nombre d’adeptes qui ont été captivés en visitant son compte officiel.

A travers ses publications et ses photos, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz s’est distinguée comme l’une des « mieux habillée« Et c’est que la fidèle assidue de la mode est apparue avec des créations de haute couture ainsi que des tenues décontractées après avoir collaboré à diverses campagnes publicitaires, où sa beauté parvient à se démarquer

Avec son charisme et sa beauté, l’animatrice de « Je veux chanter!« Elle est l’une des plus acclamées du programme, popularité qui n’a cessé d’augmenter après sa relation avec l’interprète mexicaine, avec qui elle forme l’un des couples les plus aimés de la série.

Bien que la parade nuptiale de l’ancien participant de « Défi des étoiles« 2 et 3, est resté complètement hermétique, les célèbres ont exprimé certains de leurs projets à court terme, révélant qu’être parents est l’un de ceux qu’ils espèrent réaliser bientôt.