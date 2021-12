Cynthia Rodríguez et Carlos Rivera seraient très bientôt parents

Cynthia Rodríguez serait mère en 2022, Carlos Rivera le demande-t-il ? | Instagram

Cynthia Rodríguez deviendrait mère d’ici 2022 avec Carlos rivera Et la nouvelle a pris tout le monde par surprise.

La chanteur, Cynthia Rodríguez, qui entretient une relation avec « ex-universitaire« Depuis plusieurs années maintenant, il semble qu’elle envisage déjà de franchir la prochaine étape pour devenir très bientôt mère.

C’était pareil Cynthia Rodriguez, qui allait annoncer cette nouvelle qui s’est immédiatement propagée et a provoqué étonnement et enthousiasme parmi les followers qui suivent fidèlement les traces du couple amoureux.

Les révélations de l’animateur de « Viens la joie« Ils sont apparus après que » l’ancienne étudiante de La Academia « a partagé ses plans pour l’année prochaine après l’événement Tv Azteca Christmas Tree.

Cynthia Rodríguez serait-elle maman en 2022 avec Carlos Rivera ? Photo : Capture Instagram

Selon les mots du présentateur de « Je veux chanter!« Il a laissé entendre que l’un des rêves qu’il partage avec Carlos Rivera se réaliserait très bientôt.

J’espère que je serais la plus heureuse l’année prochaine. C’est un rêve que j’ai dans ma vie, je pense que c’est le plus grand rêve que j’ai est d’avoir un bébé et bien, j’espère qu’il se réalisera l’année prochaine. Évidemment de le partager et de vous le dire, expliqua-t-il avec force.

Après tant d’années que le couple a partagé ensemble, les fans fidèles attendraient la prochaine étape parmi les dénommés « Princesse de la croupe » et le compositeur.

Cependant, les deux « Cyn« Comme Carlos Rivera, ils ont préféré garder leur relation très hermétique, soulignant que pour le moment ils vont bien comme ça, même s’ils ne l’excluent pas non plus, selon le petit-ami de Cynthia Rodríguez dans des interviews précédentes.

Pourtant, maintenant plus rien. Nous sommes très heureux comme nous sommes et la vérité est que nous n’y pensons toujours pas beaucoup, nous sommes très calmes comme nous le sommes, a expliqué Rivera, capturé par la caméra d’Eden Dorantes.

Actuellement, le 37 ans célèbre, né le 8 mai, qui a collaboré à des programmes tels que « Todo un show » parmi d’autres séries et romans, partage la même maison avec Agusto Rivera et peut-être dans quelques mois, ils partageraient les devoirs de père et de mère.