in

Cynthia Rodríguez fait fondre Carlos Rivera avec amour en jaune | Instagram

Cynthia Rodríguez revient sur le ring en tombant amoureuse jusqu’à ce que Image de balise Carlos Rivera en arborant un total look en jaune qui a ravi le cœur de l’artiste mexicaine.

La “chanteur», Cynthia Rodríguez, a de nouveau marqué ses courbes avec un design de la maison de couture « Victor & Jessey », qui sont devenus ses favoris ces derniers mois.

La “actrice de télévision, a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir porté une élégante combinaison jaune avec une ouverture sur le devant qui exposait un peu de peau.

Cynthia Rodriguez, courant “conducteur» Sur Tv Azteca il a dominé les regards et a volé plusieurs cœurs, notamment celui de Carlos Rivera qui a répondu par un tendre emoji à la demande du message de l’aussi « mannequin ».

Commenter avec le premier emoji qui apparaît ? J’adore mon look @victoryjesse. Stilyst : @george_figueroa, Makeup : @dormaka, Hair : @Vaniama Makeup, Photo : @sergiotorresa, est lu à travers le commentaire avec lequel « Cyn » accompagnait la publication.

Cynthia Rodríguez fait fondre Carlos Rivera avec amour dans une combinaison jaune complète. Photo : Capture Instagram

La “youtubeur mexicain« Il a reçu plusieurs réactions entre compliments et émojis cœur, l’un d’eux provenait de sa partenaire sentimentale, l’interprète de« Ce qui est à nous, est à nous », en plus d’un total de 142 847 « J’aime »

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, s’est démarquée comme l’une des “mieux habillée« Surtout grâce aux looks des maisons de couture qu’elle a portés ces dernières semaines.

C’est pourquoi dans la publication qui a partagé le “croupion princesse», Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, ne l’a pas négligée grâce à sa talentueuse équipe d’image.

La “hôte de Venga la Alegria”, s’est distingué à la fois dans les créations de haute couture avec des vêtements qui s’adaptent très bien à sa silhouette et stylisent sa silhouette, et à cette occasion, le vêtement de totalité frappante dans lequel une ceinture noire marquait la zone de sa taille et une cape correspondant mince, décollé du cou.

Rodríguez Ruiz a une nouvelle fois repris le style avec un vêtement idéal à porter en été et dans lequel elle a choisi de montrer ses cheveux bruns et complètement raides.

Bien entendu, quelques messages affectueux de ses contacts ne manquaient pas à la publication.

Divina, Celle qui s’habille de jaune se confie en sa beauté, Qu’elle est belle, Tu es une beauté, Tu es belle, se lit dans certaines des dédicaces qui ont accompagné la publication de la collaboratrice de Télé Azteca sur Instagram.

L’élégant vêtement jaune était ajusté à partir du cou le long de toute la silhouette du “Coahuila“, donc l’interprète de la chanson dont on se souvient“Si tu n’es pas avec moi», Du feuilleton « Amor en custodia », a volé le souffle à tous ses 3,3 millions de followers.

Incontestablement, la petite-amie des Tlaxcalans depuis 2016, a brillé à chacune de ses apparitions dans l’émission de télé-réalité qu’elle dirige avec son collègue, Sergio Sepúlveda.

Le choix de Deyanira Rodríguez Ruiz en termes d’accessoires était minimal puisqu’elle ne portait qu’une paire de boucles d’oreilles qui ressortaient sous ses cheveux, sans pour autant voler de l’importance à la garde-robe.

La collaboratrice de Tv Azteca et Azteca Uno elle-même est devenue une véritable fan de haute couture et beaucoup de ses adeptes la soutiennent sûrement depuis chacune des créations qui “Danseur“Les apparences sont comme” une œuvre d’art.