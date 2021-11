Cynthia Rodríguez fait un impact en montrant ses courbes du camping-car

Cynthia Rodríguez fait sensation en exhibant ses courbes depuis le camping-car | INSTAGRAM

Le célèbre Présentateur Coahuilense, Cynthia Rodríguez a montré une grande affection pour ses fans alors elle partage toujours des photos d’elle dans les coulisses, pas toujours depuis les écrans de télévision mais parfois aussi sur ses réseaux sociaux afin que les internautes puissent aussi en profiter excellente silhouette.

A cette occasion, il s’est chargé de partager avec nous quelques photographies la modélisation juste à l’extérieur du campeur dans laquelle elle se préparait et en est sortie vêtue d’une belle jupe noire et d’un chemisier à imprimé léopard, un imprimé animal devenu à la mode ces derniers temps, accompagné également de quelques baskets qui ont fait briller sa beauté encore plus qu’elle ne l’avait déjà fait. .

Dans lequel le célèbre hôte de « Venez la joie » Il a tout de suite ébloui les internautes et a réussi à récolter plus de 113 000 likes en quelques heures, un montant qui ne cesse de croître et qui montre la grande attention qu’il porte, ainsi que l’on peut voir quelques commentaires de ses célèbres collègues et de leurs admirateurs qui ne cessez jamais de l’admirer et de la louer à chaque instant où ils en ont l’occasion.

Il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des plus belles chefs d’orchestre à la télévision, en plus d’avoir des talents pour le chant, il est très visible qu’elle a un talent pour le mannequinat et elle l’a démontré en posant de manière simple devant la caméra à l’aide d’elle. beau visage, sa belle silhouette et bien sûr cette attitude imparable qu’il a.

L’image a été partagée par elle-même sur son Instagram officiel et a exprimé que les vendredis la font toujours bien paraître, bien sûr parce que le programme auquel elle participe est diffusé du lundi au vendredi et qu’elle a la possibilité de profiter pleinement des week-ends de la semaine.



Cynthia Rodríguez a modelé son camping-car et a été surprise par sa superbe silhouette.

La collaboratrice d’Azteca fait le concours « Je veux chanter !

La beauté de 37 ans originaire de Monclova fait sensation sur Internet et à la télévision, rassemblant plus de 3,4 millions de followers sur Instagram et bien sûr de nombreux autres fans qui ne peuvent que l’apprécier sur leurs écrans grâce aux retransmissions de TV Azteca.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous la grande beauté de Cynthia Rodríguez, l’animatrice qui a conquis le cœur des téléspectateurs depuis plusieurs années et qui continuera de faire des ravages avec son incroyable beauté et sa personnalité imposante.