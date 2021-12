Cynthia Rodríguez fêtera Noël dans une tenue rose et noire

Cynthia Rodríguez porte du rose avec style dans une tenue coquette | Instagram

Cynthia Rodríguez portait du rose avec style en combinant une tenue courte coquette à laquelle elle a ajouté des bas noirs et une ceinture noire et dorée.

La chanteuse Cynthia Rodríguez, portait une silhouette stylisée avec un look en rose mexicain croisé sur le devant qui marquait la petite taille du « académique« .

J’adore Noël et ses looks. Styliste : @perla_wizards, Robe : @zara, Bas : @arobluofficial

Cynthia Rodríguez porte du rose avec style dans une tenue coquette. Photo : Capture Instagram

Cynthia Rodriguez, a modélisé l’extérieur de Tv Azteca sur une photo sur laquelle elle a l’air debout, capturant l’essentiel de l’attention sur ses jambes en portant une paire de bas noirs et des chaussures assorties à bout pointu.

La célèbre femme de 37 ans, née le 8 mai 1984, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, s’est caractérisée par le port d’une silhouette définie grâce aux heures consacrées à la salle de sport, ce qui est apprécié à chacune des séances qu’elle effectue pour diverses campagnes publicitaires.

Le magnifique « maquette » sur 1,71 a consacré son plus beau sourire devant la caméra et ses 3,4 millions d’abonnés seront captivés par l’animateur charismatique de » Je veux chanter ! » à qui ils ont dédié divers commentaires et éloges.

Hermosaaaaa, Bella, Combien précieuxaa, Et je t’aime, Tu es si précieuxaa, Tout est parfait sauf tes bas/collants, woww, j’en ai besoin, Comme c’est beauaa par Dieu, Magnifique !!, Tu es toujours belle, Ma princesse.

La La petite amie de Carlos Rivera Qui a collaboré à plusieurs émissions de Tv Azteca et Azteca 13 laisserait tout le monde plus que surpris, et ce n’est pas seulement sa beauté incontestable qui les a laissés sans voix.

Mais aussi, quelques-uns des derniers aveux du « youtubeur mexicain« Elle laisserait tout le monde plus que surpris après avoir partagé qu’au cours de l’année prochaine, elle pourrait devenir mère.

À travers le programme « Venga la Alegría », l’actrice de séries et de romans tels que « Educando a Nina », « A corazón Abierto » et « Mujer Comprada » a partagé plusieurs indices sur ce que serait son prochain état.

Le dénommé « Grupera Princesse« Elle envisage de devenir mère cette prochaine 2022 et c’est la même qui a mentionné le matin que son envie de Noël était une crèche, ceci, au milieu d’une section dans laquelle » Capi « Pérez joue le personnage de » Margarita McKenzie ».

Enfin, je te demande une crèche, je vais la laisser là, dit Cynthia alors que ses camarades de classe réagissaient avec surprise.