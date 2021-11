Cynthia Rodríguez sera la reine du noir sur le tapis bleu | Instagram

Cynthia Rodríguez attire toujours l’attention de ses followers d’une manière ou d’une autre dans chacun de ses choix, c’était une robe noire dans laquelle elle apparaissait depuis son compte Instagram.

La « chanteur« Cynthia Rodríguez, est devenue l’une des plus aimées à la télévision, en plus d’être aujourd’hui l’une des favorites sur les réseaux sociaux.

Le plus beau « hôte de Venga la Alegria« Elle ajoute de plus en plus de followers sur son compte, avec jusqu’à aujourd’hui 3,4 millions d’abonnés, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz conquiert tout le monde avec son charisme et sa beauté.

Liste pour le tapis bleu de « GQ Men @gqmexico a commenté Cynthia Rodríguez elle-même suivi d’un emoji coeur en noir.

Cynthia Rodríguez sera la reine du noir sur le tapis bleu. Photo : Capture Instagram

Aussi, l’hôte de « ¡je veux chanter! » a souligné l’équipe image qui se charge jour après jour de la faire briller à chacune de ses apparitions.

Styliste : @george_figueroa Robe @arturopervalti.mx @Makeup @cchentechapitas Peinado @gabiokka Photo @pavelantonfoto, selon les noms décrits dans la publication du « coahuilense ».

L’exceptionnel « Mieux habillée« de la semaine, Rodríguez Ruiz, a montré une robe noire ajustée en haut et avec une grande jupe en bas jusqu’en dessous du genou.

Le design, qui simule un effet 32 ​​à travers le cliché, a été la cible de réactions et de commentaires dans lesquels les fans du « actrice de télévision« , Deyanira Rodríguez Ruiz, qui est apparue dans des productions telles que » Educando a Nina » » Un corazónierto » ou » Mujer a acheté « , a reçu diverses distinctions.

La La petite amie de Carlos Rivera Avec qui l’interprète de « Si tu n’es pas avec moi » entretient une relation depuis 2015, 2016 a laissé tout le monde sans voix, voilà quelques-unes des réactions.

J’adore ça exprimé @kristalsilva_

Belle amie, lit le commentaire de @lauragii

Tu es une poupée, a écrit @curvyzulema

Précieux mon camarade ! a exprimé @isabel_lascurain

Wowwwww a commenté @rossananf

Non, ce n’est pas que tu ne déceves jamais avec ton look, tu es magnifique ! , Une princesse dans tous les sens du terme, GODDESS, Amoooo, spectaculaire WOW

Le dénommé « Grupera Princesse« , un surnom qu’il a adopté après son passage à La Academia et des programmes tels que Desafío de Estrellas 2 y 3 ont accumulé un total de 65 536 likes.

La figure de télévision sinueuse, qui est apparue dans diverses productions de Tv Azteca et Azteca Uno, a le dos tourné pour permettre une vue complète du design en rassemblant ses cheveux en une queue de cheval ébouriffée.

La « youtubeur mexicain« La femme de 37 ans a opté pour des baskets noires étant l’un des rares accessoires qu’elle a ajoutés à la robe avec des nœuds sur les épaules.