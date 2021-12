Cynthia Rodríguez, la reine de cœur avec une tenue à la mode

Cynthia Rodríguez avec un chemisier à pois et en cuir a régné la nuit | Instagram

Cynthia Rodríguez, était superbe avec un look plus décontracté en portant un chemisier à pois séduisant et un pantalon en cuir moulant, une tenue avec laquelle il était la reine de la nuit samedi dernier.

La chanteur, Cynthia Rodríguez, portait une chemise avec un motif à gros pois noirs assorti au pantalon en cuir de cette même teinte.

La « hôte de Venga la Alegria« Il est apparu d’une petite pièce dans laquelle il s’est laissé filmer en entier avec l’appareil photo de son téléphone portable.

Cynthia Rodríguez avec un chemisier à pois et en cuir était la reine. Photo : Capture Instagram

Cynthia Rodriguez, Elle était splendide samedi soir dernier alors elle a décidé de partager à ses 3,4 millions d’abonnés un cliché de son récent look, avec lequel elle a capté tous les regards comme toujours.

Alors mon look d’hier soir. Regardez : @uterqueofficial, Chaussures : @elevenpeoplemx, lit le message qui accompagnait la description de la carte postale.

La « youtubeur mexicain« , Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, portait des talons hauts dorés qui constituaient un bon match avec l’ensemble de vêtements du distingué comme l’un des » mieux habillés « de la semaine.

Le présentateur de « Je veux chanter!« qui est apparue imposante en portant des vêtements de haute couture de maisons de couture mexicaines telles que » Victor & Jesse « et » Israel Garrido Moda « .

La La petite amie de Carlos Rivera Il aime exhiber sa silhouette imposante, celle qui lui a coûté de longs jours d’efforts physiques et qu’il a documentée à travers ses réseaux sociaux.

La figure acclamée à l’écran a récemment publié un article il y a 13 heures dans lequel elle a finalement accumulé 108 250 likes.

Reina hermosaaaa, comme c’était agréable de te voir profiter autant, Carlos sur le fond d’écran, Ya mais au fond, Tu es toujours belle, Carlitos de retour à l’écran, Ma belle Cynthia, Tu es belle, Tu es très belle, étaient certains des commentaires vers le « coahuilense ».

Il n’a pas fallu longtemps aux fans du natif de Monclova, né le 8 mai 1984, pour remarquer un détail bien particulier dans la photographie sur laquelle Carlos Rivera apparaît sur un écran derrière où se trouve l’interprète de « Si tu n’es pas avec moi » .

L’actrice également de séries et de romans tels que « Éduquer Nina« , » Femme achetée » et » Cœur ouvert « , syntonisé une présentation de l’artiste avec qui il entretient une longue relation de 2015-2016 jusqu’à aujourd’hui.

Le couple, qui est satisfait de son mode de vie actuel, a annoncé qu’il mettrait peut-être au monde l’année suivante un bébé, des projets sur lesquels ils sont tous les deux d’accord et qu’ils ont tous deux récemment confirmés.