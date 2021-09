Cynthia Rodríguez, le deuxième look beige vole les cœurs à deux reprises

in

Cynthia Rodríguez, le deuxième look beige vole deux fois les cœurs | Instagram

Le chanteur est devenue une “reine du style”.

C’est un fait incontestable que le “hôte de Venga la Alegria“Cynthia Rodríguez est une adepte fidèle de la mode et ses choix font d’elle un personnage très populaire sur et en dehors des écrans.

La “youtubeur“qui s’est distingué par sa grande popularité non seulement le matin mais aussi sur les réseaux sociaux, a partagé des photos de deux looks différents en une seule journée et rend fou ses fans 3,3 millions les abonnés.

Second look du jour, a commenté la Cohuila qui a également remercié son équipe image, où la talentueuse @Victoryjessey ne pouvait pas manquer avec une super équipe

C’est entre les mains de son styliste @george figueroa que Cynthia Rodriguez Il confie son image à @dormaka et @sergiotorresa, qui se réfère, s’assure que ses longs et beaux cheveux soient parfaits,

Comme le montre l’instantané que le “exacadémique“Il a partagé avec ses fidèles disciples où ses cheveux bruns semblaient libres et avec des vagues semi-marquées.

Quant au maquillage, la proposition se mariait très bien avec les nuances de la robe puisque le visage de Cynthia se détachait avec des couleurs très neutres, des beiges et des roses de faible intensité sur ses lèvres et ses joues, lui donnant un aspect plus naturel mettant en valeur sa beauté.

Mon amie, a commenté @lauragii, sa collègue du matin, Tu as commencé la semaine avec une belle robe, j’ai adoré, bébé, je ne demande pas mais j’aime les trois photos, Ce joli minois, Tu es irréelle, Super barbieeee, Bella, ils étaient quelques-uns des commentaires sur le post qui a amassé 11 412 likes.

La tenue du “croupion princesse“Il se composait d’une robe courte de couleur nude et à col en V, avec un effet résille saisissant sur le dessus et des détails dans lesquels une rangée de fleurs blanches peut être appréciée sur les manches et au bout du vêtement. Une des nuances qui ont pu voir dans plusieurs des modèles que Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, 37 ans, a portés au milieu de ses apparitions le matin.

Le présentateur de “Je veux chanter!“, définit encore une fois sa silhouette stylisée cette fois avec un design qui montrait un peu ses jambes, changeant un peu la série de robes longues qu’elle a portées à diverses occasions.

La La petite amie de Carlos Rivera Auparavant, elle aurait eu l’air encore plus coquette en portant un vêtement acquis dans une ligne de vêtements mexicaine, dans un style pull en blanc parfait pour l’été.