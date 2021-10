in

Cynthia Rodríguez, les attributs échapperaient à sa robe dorée | Instagram

Cynthia Rodríguez, la populaire “animateur de Tv Azteca“Elle a la clé pour briller mercredi et ne pas être en reste avec une robe dorée qui montre ses charmes avec une large ouverture à travers laquelle ses fans pourraient admirer jusqu’au nombril.

La “chanteur“Cynthia Rodríguez portait une fois de plus l’un des modèles qui l’ont positionnée comme l’une des” mieux habillées “, même si cette fois elle portait une tenue plus décontractée qui la fait sans aucun doute briller n’importe quel jour de la semaine.

Mercredi d’Or, Robe @Victoryjesse, Styliste : @George Figueroa, Maquillage : @dormaka, Cheveux @vaniama Maquillage, Photo : Sergiotorressa, lit le message avec lequel le natif de Monclova, a accompagné la publication.

La “exacadémique“, il garde son 3,3 millions d’adeptes et capte à nouveau l’attention dans un instantané dans lequel il apparaît avec un design des talentueux Victor et Jessey, comme le soulignent les remerciements inclus dans la description de son post le plus récent.

Le dénommé “Princesse de la croupe“, un surnom qu’il a acquis lors de son stage dans l’émission de téléréalité La Academia, où il a justement rencontré son partenaire, Carlos Rivera.

La maison de couture est devenue l’une des principales options pour Cynthia Deyanira Rodríguez, lorsqu’il s’agit d’être élégante, le vêtement de couleur dorée dans son intégralité, a donné une vue sur le torse du conducteur de “Viens la joie“.

Une large fente au niveau des épaules traversait le devant de la silhouette du “youtubeur mexicain“37 ans, jusqu’au nombril montrant une partie des attributs de la “ballerine” bien roulée.

La Collaborateur TV Azteca et Azteca Uno, a fait grand bruit et les commentaires ne manquaient pas au milieu de la publication dans laquelle ils ont également consacré avec plusieurs coeurs jaunes.

Brillant comme toujours, magnifique ! Une déesse, Tu es belle, Une vraie déesse, Bonne nuit Belle, j’aime tes looks Belle, Belle, certains des commentaires mentionnés.

Il y a quelques jours à peine, l’interprète de “Si tu n’es pas avec moi“De la telenovela,” Amor en custodia “aurait volé plusieurs cœurs dont celui de son partenaire sentimental, Carlos Rivera, qui a dédié un tendre emoji sur l’une des cartes postales que Rodríguez Ruiz elle-même a partagées.

La “Coahuila”, Elle portait une élégante combinaison jaune avec une ouverture sur le devant qui exposait un peu de peau, complétée par une couche de tissu fin qui pendait au cou de l’artiste.