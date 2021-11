Cynthia Rodríguez libère les charmes du balcon

Cynthia Rodríguez, avec un short et des sandales tombe amoureuse du balcon | Instagram

Cynthia Rodríguez réapparaît dans un look très décontracté avec une blouse, un short et une paire de sandales matelassées très tendance, alors qu’elle est capturée accroupie depuis le balcon d’un grand immeuble et d’où l’on aperçoit plusieurs gratte-ciel.

La chanteur, Cynthia Rodríguez, est de nouveau tombée amoureuse de ses 3,4 millions d’abonnés en portant un chemisier boutonné vert olive avec de longues manches de style évêque, couvrant sa partie supérieure.

La La petite amie de Carlos Rivera, est capturée depuis une terrasse vitrée dans laquelle elle s’appuie sur ses jambes et d’où la tenue décontractée du hôte de Venga la Alegria.

Le célèbre « exacadémique« Elle a complété le look décontracté avec des lunettes de soleil et a choisi de desserrer ses longs cheveux, ce qui a ajouté plus de fraîcheur à son look pour la journée.

Cynthia Rodríguez, en short et sandales, tombe amoureuse du balcon. Photo : Capture Instagram

Avec un visage emoji avec des lunettes, le conducteur de « Je veux chanter!« Figure sur le cliché avec un doigt dans la bouche, est-elle la plus belle femme ?youtubeur mexicain« .

Il n’a pas fallu longtemps à ses followers pour lancer des avis qui ne laisseraient aucune place au doute, la carte postale a été inondée de réactions d’emojis coeur, et quelques flammes ajoutant un total de 11 009 likes.

Comme c’est beau, comme c’est précieux, on peut lire dans certains messages dédiés à la célèbre femme de 37 ans, née à Monclova, Coahuila.

Le dénommé « Grupera Princesse« qui a réussi à se distinguer comme l’une des » mieux habillées « de la semaine après être apparue avec des dessins de haute couture dans chacune des émissions matinales de Tv Azteca, est devenue l’une des plus aimées de la production et des réseaux sociaux.

L' »actrice de télévision », qui a collaboré à des projets tels que « Educando a Nina », « Mujer acheté » et « A corazón Abierto », ainsi que des programmes tels que « Todo un show » a volé le cœur des utilisateurs, qu’elle a conquis avec son charisme.

L’interprète de « Si vous n’êtes pas avec moi », qui ces derniers jours voyageait à nouveau avec Carlos Rivera à Miami, volerait l’attention des projecteurs en apparaissant dans une tenue des talentueux créateurs « Victor & Jesse » qui l’ont habillée. depuis le début de la réalité télévisuelle.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, élégance gâchée en traversant le « tapis bleu » des prix du magazine « GQ ». Le « mannequin », qui dirige également des campagnes mode pour les marques mexicaines, a opté pour une robe bustier noire avec des nœuds sur les épaules et une coupe large de la taille aux pieds.

Deyanira Rodríguez était la reine du noir lors de la dernière nuit du mercredi 3 novembre, où les « Hommes de l’année 2021 » ont été reconnus et où diverses personnalités ont défilé.