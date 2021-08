Cynthia Rodríguez montre des courbes en petite tenue de plage

in

Cynthia Rodríguez exhibe des courbes dans une petite tenue de plage | Instagram

Cynthia Rodríguez a paralysé tout le monde à partir d’une photographie où elle est montrée naviguant dans un J’ai déjà sur la plage, l’hôte de “Viens la joie« Il a fait monter la température sur Instagram en apparaissant dans une petite tenue rouge.

Cynthia Rodríguez, de Coahuila, sait profiter de l’été avec style, un instantané capture l’un des nombreux moments qu’elle apprécie et, accessoirement, montre les fruits que sa vie de fitness lui a apportés.

Le présentateur de “Je veux chanter!“, la nouvelle émission de téléréalité parrainée par la matinale de Tv Azteca, apparaît sur une carte postale dans l’une des pages de fans inspirée par le “auteur-compositeur-interprète“.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO.

Cynthia Rodriguez Figure avec une petite tenue rouge en deux pièces qui dévoile sa silhouette marquée, elle se compose d’un costume de plage presque uni dans son intégralité qui est orné d’une rangée de volants, tandis qu’au contraire, un petit vêtement recouvre le bas.

La figure imposante et marquée du “ancien universitaire“Cela vous donne l’avantage de pouvoir porter ce vêtement et d’autres et de capter toute l’attention des internautes.

Vous pourriez être intéressé Montrez l’amour de Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez à la France

Il faut dire que Cynthia Rodríguez est actuellement l’une des personnalités avec une grande popularité non seulement dans le monde de la conduite au sein de l’équipe de diffusion de la société de production Ajusco, dans laquelle elle a longtemps collaboré, mais aussi dans leur social réseaux.

Actuellement, le “La petite amie de Carlos Rivera “, compte un peu plus de 3 millions d’abonnés avec lesquels il partage un contenu diversifié, allant de ses collaborations avec diverses marques de mode aux looksasos avec lesquels il apparaît dans les émissions du matin.

Ainsi, Cynthia Rodríguez a montré à ses fans que non seulement elle peut attirer les projecteurs avec moins de vêtements, mais qu’elle s’est également distinguée par la sélection de vêtements, notamment lors de l’annonce des candidats de ¡Quiero Cantar ! où il a principalement modelé les designs “Victor et Jessey”.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, qui vient d’avoir 37 ans le 8 mai, est une fidèle assidue de la mode alors elle profite de ses mensurations pour porter divers vêtements qui mettent en valeur ses meilleurs attributs.

Il convient de mentionner que le “youtubeur mexicain“Elle maintient un soin très strict concernant sa silhouette selon les détails que la célèbre femme a partagés sur sa vie.

Cela peut vous intéresser marque Curvy Cynthia Rodríguez dans une longue robe fleurie

Cependant, dans de nombreux commentaires qu’elle reçoit sur les réseaux, diverses personnes ont souligné que Rodríguez Ruiz a subi diverses interventions chirurgicales, bien que Cynthia elle-même révèle dans l’émission “La Chicuela” que la “seule intervention qu’elle a est celle du buste0 augmentant un quelques tailles au dessus “.

Malgré cela, ses admirateurs sont ceux qui aiment le plus l’admirer dans chacune des cartes postales, ce sont quelques-uns des commentaires envers la soi-disant “Princesse Grupera”.

Vous êtes une très belle femme, ont-ils souligné dans l’un des commentaires.

Trop beau je dirais

Je t’aime beaucoup!

La publication a ajouté plusieurs réactions et 137 “J’aime ça”, la “actrice de télévision”, qui a participé à 7 feuilletons et 3 séries unitaires diffusées par Azteca 13, a ajouté à sa facette de direction avec 5 émissions de télévision, dont 2 en L’Amérique aztèque.

Actuellement, Deyanira Rodríguez Ruiz, perd tout son style en visitant certaines parties de l’Europe après avoir rattrapé son partenaire Carlos Rivera au milieu de la tournée “CrónicasDeUnaGuerra” en Espagne.

La présentatrice a profité de ses jours libres pour visiter des lieux à Madrid, Bilbao où le natif de Tlaxcala a terminé ses présentations.

Cela peut vous intéresser Grande silhouette, Maribel Guardia est sensationnelle dans une belle robe

Récemment, pour la première fois, Carlos Rivera a montré des photos et des vidéos de l’un des derniers voyages qu’il a effectués en France avec sa petite amie, après avoir tous deux visité le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, un moment qui sera immortalisé dans certaines de ses photos. et vidéos.