Cynthia Rodríguez n’est pas l’hôte du VLA qu’ils ne supportent pas

Cynthia Rodríguez n'est pas l'hôte du VLA, ils ne supportent pas

Récemment, certains des fans de l’émission du matin Viens la joie Ils ont révélé lequel des chefs d’orchestre du même était celui qu’ils soutenaient le moins, en limitant le nombre, vous serez intéressé de savoir que ce n’est pas Cynthia Rodríguez.

Ce programme de Tv Azteca est devenu l’un des plus regardés au niveau national et l’un des plus préférés des téléspectateurs, c’est une forte concurrence du programme Hoy, mais apparemment il a toujours un plus que Televisa n’a pas.

Viens la joie Il se caractérise par l’interaction avec ses abonnés, à la fois sur les réseaux sociaux spécifiquement sur Instagram, en plus du programme lors de sa diffusion.

Le succès de ce programme a été tel qu’il a été étendu aux week-ends, pendant quelques semaines que nous regardons également les programmes du samedi et du dimanche.

Il y a une semaine, une vidéo a été partagée avec le Conducteurs et cette nouvelle étape du programme, vous serez sûrement intéressé à les connaître un peu plus, nous vous la partagerons tout de suite.

Auparavant, le meilleur de la semaine était partagé, mais grâce à la popularité qu’il a commencé à avoir, l’équipe de production a sûrement décidé de lancer la programmation le week-end également.

Bien entendu, les pilotes de cette nouvelle session sont différents de ceux qui apparaissent au cours de la semaine, notamment Cynthia RodriguezCe serait quelque chose de marathon s’ils n’avaient pas de jours de repos, vous ne pensez pas, si vous ne connaissez pas les nouveaux pilotes, nous vous les présenterons tout de suite :

Gaby Rodríguez Cyntia González Olga Mafud Alana Linares Mati Álvarez Aristeo Cázares

Comme vous le savez bien et précisément comme cela se produit habituellement dans n’importe quel programme, il y a eu des invités précisément de deux réalités de Télévision aztèque: célébrité MasterChef et Exatlón México.

C’est précisément l’un de ces pilotes qui n’a pas été du goût total des fans, qui ont exprimé leur avis sur ce programme le week-end.

L’animatrice Cyntia González est celle qui a reçu le plus de critiques de la part des fans, qui l’ont immédiatement fait savoir à la production à travers quelques messages sur les réseaux sociaux, à la fois Instagram et Twitter.

Ils considèrent qu’il devrait sortir du programme ou dans le cas où il n’apparaîtrait pas uniquement dans la section gastronomie et rien d’autre !

Cela s’appliquait également à Gaby Rodríguez qui n’avait pas non plus convaincu le public à 100%, car elle n’avait pas réussi à répondre aux attentes des fans comme Cyntia.