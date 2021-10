Cynthia Rodríguez, ouvre sa veste et éblouit aux Elliot Awards | Instagram

Cynthia Rodríguez a profité de la soirée des Elliot Awards en apparaissant dans un costume aux nuances vibrantes, ses charmes ressortant dans une veste qui chanteur il avait l’air avec une fente profonde.

La « hôte de Venga la Alegria« Cynthia Rodríguez a laissé tout le monde sans voix et cette fois, elle a fait un costume complet de blazer et de pantalon son allié à la mode pour apparaître dans une célébration spéciale.

Avec une veste ouverte qui montrait une partie de ses charmes, la charismatique « présentateur de télévision« , a suscité plusieurs distinctions lorsqu’il a été capturé dans une photo qu’elle a partagée avec ses 3,4 millions de followers.

Cynthia Rodríguez, ouvre sa veste et éblouit aux Elliot Awards. Photo : Capture Instagram

Cynthia Rodriguez, qui a collaboré à Tv Azteca et Azteca Uno depuis l’obtention de son diplôme de La Academia, a fait une apparition à la « Noche de los #EliotAwards 2021a commenté la Coahuilense, qui a accompagné le message d’emojis « paillettes » faisant référence à la tenue éblouissante qu’elle portait.

La « actrice de télévision« Il est apparu avec un blazer aux tons dorés saisissants et des détails bleu roi dans le vêtement supérieur qui accompagnait le look, dont la » petite amie de Carlos Rivera « a mentionné, appartenait à la maison de couture @victoryjesse, dont elle a porté ses meilleurs modèles.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, qui a obtenu le mérite de la « Meilleure tenue », a opté une fois de plus pour une série de vêtements de la maison de couture, ainsi que le « youtubeur mexicain« Il a remercié son styliste @george_figueroa qui a soigné son image.

La maquette Agée de 37 ans, née le 8 mai, apparaissait avec une queue de cheval haute qui laissait le reste de ses cheveux complètement raides, Rodríguez Ruiz a choisi de réduire les accessoires pour ne placer que des boucles d’oreilles plus discrètes, laissant son cou complètement libre.

Les réactions n’ont pas attendu l’interprète de « Si tu n’es pas avec moi » qui a accumulé 85 296 dans la carte postale qu’il a partagée pendant 14 heures via son compte officiel.

« Le plus spectaculaire de tous !!! et faites ce que vous voulez, et allez dire !!! Et si vous voulez nous pouvons nous préparer, Cynthia les costumes font la femme, mais vous faites le costume, Bellaaa, Belle, vous regardez très belle, Mais pourquoi choisir une tenue comme ça ? J’ai l’impression que la tenue est perdue avec le fond, Déesse, Tu brilles et brilles si belle « … lire les commentaires.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, qui a musicalisé divers projets à la télévision, a également joué dans des productions telles que « Educando a Nina », « Mujer Comprada », « A corazón Abierto » entre autres, a participé en tant qu’hôte invité et a remis un prix avec elle collègue « El Capi » Pérez, a souligné les mêmes fans.