Cynthia Rodríguez pleure le père Noël d'être mère ?

Cynthia Rodríguez a terminé en larmes dans l’une des récentes diffusions du programme « Viens la joie« A l’occasion de Noël, le »Coahuila« Il a été ému en exprimant une demande spéciale.

La présentatriceCynthia Rodríguez, membre de l’émission matinale « Venga la Alegría », a surpris tout le monde ces dernières semaines avec ses déclarations controversées qui ont suscité divers soupçons sur une éventuelle « grossesse ».

Récemment, le collaborateur de Tv Azteca et Azteca 13 depuis quelques années, Cynthia Rodriguez, a étonné tout le monde le matin en apparaissant avec une superbe robe rouge et des détails argentés, après avoir dédié une lettre, quelques larmes sont apparues sur le visage de la beauté de 37 ans.

Celle née le 8 mai 1984, a vécu un moment d’émotion et au milieu du forum a déclaré qu’elle était déjà prête à recevoir un nouvel être, comme elle a commenté un personnage déguisé en Père Noël qui était invité à la matinée.

J’ai une belle famille, vous le savez, mes parents, mes frères et mes beaux neveux que j’aime trop. Je pense que je suis une bonne tante et je m’efforce d’être une bonne sœur et une bonne fille tous les jours, a mentionné « Cyn » au début de la lettre.