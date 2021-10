Cynthia Rodríguez pourrait être jalouse de Carlos Rivera avec un homme | PA

L’un des couples qui a le plus attiré l’attention des médias mexicains est celui composé de Cynthia Rodríguez et Image de balise Carlos RiveraApparemment la belle animatrice et chanteuse pourrait commencer à ressentir de la jalousie et pas précisément pour une femme mais pour un homme !

Cette situation a sûrement alerté plusieurs fans du couple, car depuis longtemps on dit que Carlos Rivera aime les hommes, heureusement ce type de rumeur est toujours clarifié par l’interprète de « Je t’attendais ».

Cependant, maintenant que l’émission « Qui est le masque » a repris, le chanteur passe beaucoup de temps avec l’un de ses compagnons, ce qui a sûrement attiré l’attention de plus d’un.

Nous parlons de Juan Pablo Zurita également connu sous le nom de Juanpa Zurita, avec qui il a passé beaucoup de temps à s’amuser ensemble non seulement dans la série mais aussi dans les coulisses.

Carlos et Juanpa sont tous deux des chercheurs de l’émission, leur objectif est d’identifier et de deviner le nom de la célébrité trouvée sous chacun des masques.

Selon les données qui leur sont présentées, ils doivent mener une enquête et trouver un moyen de deviner le nom de l’artiste.

L’hypothèse qu’il existe une relation au-delà d’une simple amitié et camaraderie de la part des deux stars spécule depuis la première saison du programme, maintenant à travers leurs réseaux sociaux, nous les voyons comme amusantes dans les coulisses.

Zurita a fait une blague à chanteurEh bien, il a édité une photo de lui où il avait dessiné des moustaches assez drôles, quand il lui a montré l’édition que Rivera avait faite, il a seulement ri des occurrences de l’influenceur de 25 ans.

Cynthia Rodríguez pourrait être jalouse de Carlos Rivera avec un homme | Instagram juanpazurita

Avant le début du tournage, les partenaires passent du temps ensemble, cela fait probablement aussi partie de leur camaraderie, car les deux se sont très bien liés tout au long du programme.

Quelque chose de drôle est qu’ils ont tous les deux une petite amie Cynthia Rodriguez et Macarena Achaga qui joue la fille de Luis Miguel dans la série Netflix.

Peut-être que la relation d’amitié entre eux peut être un peu confondue avec autre chose, malgré cela, jusqu’à présent, les deux se sont respectés en tant que deux bons amis, en plus d’être toujours extrêmement amoureux de leurs partenaires.