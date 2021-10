Cynthia Rodríguez regarde en arrière et conquiert en violet | Instagram

Cynthia Rodríguez, accompagnée d’un grand sourire sur son visage, l’heureuse conducteur de « Venga la Alegría », elle a laissé son dos nu dans une tenue en violet avec quelques croisés coquette qui ont montré leurs charmes.

La « chanteur« , né à Monclova, Coahuila, Cynthia Rodriguez, Il a fait retomber amoureux tous les abonnés de son compte Instagram en se montrant dans une tenue de couleur violette et quelques combinaisons de blanc.

Cynthia Rodríguez a un dos affectueux et conquiert en violet. Photo : Capture Instagram

Cynthia Rodriguez, qui dirige l’émission de téléréalité « je veux chanter! « , est apparu dans l’une des sessions qu’il partage avec ses 3,3 millions d’abonnés sur Instagram où il a montré une tenue sexy pleine de corps en violet, la couleur qui montrait sa faiblesse.

Amoureuse du violet, la célébrité de 37 ans a écrit accompagnée d’un emoji coeur violet, accompagnant les remerciements à son équipe de collaborateurs. Robe : @israel_garrido_moda Maquillage : @dormaka Coiffure : @vaniama Makeup,. Robe

Le vêtement de Cynthia Deyanira Rodrígue Ruiz se compose d’une robe longue au sol de la ligne Israel Garrido avec des bretelles croisées dans le dos, marquant la silhouette proportionnée du « Grupera Princesse« .

À travers le carrousel d’images, vous pouvez voir des photographies de profil et de face dans lesquelles « l’actrice de télévision », Deyanira Rodríguez, portait une silhouette imposante avec la silhouette soignée qui la caractérise depuis longtemps et sur laquelle elle a concentré une partie de votre la discipline.

Les compliments pour le protagoniste de feuilletons comme « Éduquer Nina« , » Mujer a acheté « et » A corazón Abierto « , qui a collaboré à plusieurs autres productions de Tv Azteca et Azteca Uno, a été remplie de compliments et d’éloges de la part de ses admirateurs.

Comme c’est beau, Cynthia est toujours aussi belle, Le design est beau, incroyable et tu es incroyable, Et j’adore tes cheveux peignés comme ça, Vani tombola aussi, non non ce n’est pas que tout va bien avec ce look, Spectaculaire, Toujours élégant avec une bonne attitude , Precious, Beautiful, Cynn précieux, Chuuuula, j’aime votre sourire.

La La petite amie de Carlos Rivera, avec qui elle est en couple depuis 2016, année où ils officialiseront leur parade nuptiale, elle a choisi d’exhiber ses cheveux dénoués marqués par des ondulations qui ajoutaient beaucoup de volume à sa chevelure.

L’élégant vêtement a été ajusté aux mesures de « l’ancien élève de La Academia » qui s’est démarqué après avoir interprété la chanson « Si tu n’es pas avec moi » du feuilleton « Amor en custodia » avec José Luis.