Cynthia Rodríguez rend Rivera folle avec une tenue d’Ibiza

La belle et imposante Cynthia Rodríguez, une fois de plus captivé tous ses followers dans une photographie qu’elle a partagée depuis un yacht pendant ses vacances en Espagne, elle deviendrait folle même Image de balise Carlos Rivera, qui est présumé, capturerait la carte postale controversée.

La coahuilense Cynthia Rodríguez, 37 ans, respirait la beauté en affichant sa silhouette sculpturale dans une tenue deux pièces tout en modelant pour la caméra, la femme de Image de balise Carlos Rivera, a suscité plusieurs réactions, des commentaires en plus de 245 718 likes.

Les commentaires n’ont pas tardé à se manifester pour mettre en avant toutes les qualités du “ancien universitaire« Qui est présumé, serait en compagnie de son associé, Image de balise Carlos Rivera, qui profiteraient d’un moment très relaxant lors de leurs dernières vacances en Europe.

Ajijo, Auushhhhh, Super corps !!!, ‘Super corps, super cheveux et attitude !’ « Comme tu es heureux ! », « Super corps mon Cyn », comme tu as l’air bien en vacances », étaient quelques-uns des commentaires.

Le présentateur de “Je veux chanter!” Cynthia Rodriguez, parvient toujours à attirer l’attention de ses followers avec certaines de ses tenues variées, cependant, l’impact est plus grand lorsqu’il s’agit de montrer les résultats de sa vie de “fitness” comme elle l’a assuré.

Ce serait le petit ami de Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, qui a également partagé quelques images qui font référence au même moment où elle a dédié des mots doux au présentateur avec les paroles de la chanson, “Je t’attendais”.

Dans les histoires de Carlos Rivera, il y a un bref fragment d’une des chansons les plus populaires qui font partie de sa discographie et qu’il a dédiée au natif de Monclova, Coahuila.

Rappelons que le couple acclamé du spectacle, est resté quelques jours en Espagne lors de la tournée de concerts du compositeur”Chroniques d’une guerre“, qui a été présenté dans certaines villes d’Espagne.

Peu de temps après la fin de cette belle expérience, le couple a décidé de profiter du beau paradis dans des endroits où auparavant, Carlos Rivera, aurait partagé des photographies lors de ses voyages passés à la deuxième place après le Mexique qui a gagné une place dans son cœur.

A cette occasion, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a rattrapé l’interprète dans leurs engagements de travail où ils ont également pu profiter de quelques visites et ainsi pouvoir en apprendre davantage sur la ville.

De plus, le couple n’était pas satisfait et ils ont déménagé en France, où ils ont visité le temple de Notre-Dame de Lourdes pour rendre grâce pour les bénédictions qui sont venues dans leur vie aujourd’hui.

Bien que de nombreux utilisateurs aient applaudi le couple et les ont remerciés d’avoir partagé ces moments, dans certains autres, les commentaires qui sèment les soupçons sur leur relation se reflètent toujours dans de nombreux commentaires.

Jusqu’à aujourd’hui, pour de nombreux internautes, il existe des doutes sur leur supposée romance qu’ils attribuent uniquement à une stratégie médiatique entre les deux.

Face à certaines questions sur les raisons pour lesquelles jusqu’à présent il n’y a pas de photos où ils apparaissent ensemble comme beaucoup s’y attendraient, d’autres habitués des réseaux ont commenté que la raison en est qu’ils ne trouvent qu’un moyen de prétendre leur union.

De même, les préférences de Carlos Rivera se démarquent, une question controversée qui a entouré la relation proclamée par les deux personnalités.

Parce que leur relation est du pur MARKETING. Ils sont dans le même pays mais dans des endroits différents. Ils ne téléchargent que des photos pour que les gens disent : Oh non, ils sont ensemble ! Il est beau mais je sais de très bonne source que s’il est gay et qu’il a une partenaire qui n’est visiblement pas elle.