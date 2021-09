in

Cynthia Rodríguez, s’autonomise dans une robe blanche Y a-t-il un mariage ? | Instagram

Les adeptes du couple populaire formé par Cynthia Rodríguez et Image de balise Carlos Rivera ils attendent avec impatience le moment où ils confirmeront leur engagement, l’un des modèles les plus récents que le conducteur portait dans “¡je veux chanter! ” la faisait ressembler à la mariée.

Le blanc est la couleur de l’été par excellence et c’est aussi la couleur choisie lors des mariages, Cynthia Rodríguez, porterait un beau design long pourvu de dentelle et de divers diamants, il est inévitable de penser qu’elle ressemble à une mariée entière.

Il a été la maison de couture de “Victor & Jessey« qui ont encore une fois fait en sorte que l’image de Cynthia Rodriguez Un look impeccable avec un grand gaspillage d’équilibre et d’élégance, ce qui peut être vu à travers l’une des histoires que le même “modèle” a partagées depuis son compte Instagram.

La “youtubeur mexicain“, a partagé une image dans laquelle il est apprécié avec laquelle il a décrit l’une de ses robes préférées, bien que depuis le début de la réalité, ce soit le”exacadémique“L’une des entreprises qui s’est le plus démarquée par sa beauté et son élégance, on peut le dire, l’a distinguée comme l’une des” mieux habillées “.

1 ou 2? Profiter de chaque robe de ma @victoryjesse gâtée, Styliste : @george_figueroa Maquillage : @dormaka, Coiffure : @vaniama Maquillage, Photo : @sergiotorressa, était le message que la Coahuilense a partagé dans sa publication.

Auparavant, Cynthia Rodríguez Ruiz, fière native de Monclova, aurait montré vendredi dernier le design particulier fait d’une dentelle qui à première vue montre de haute qualité, quelques petits cristaux et un fin tissu couleur peau qui unit l’ensemble.

A cette occasion, une vidéo que l’auteur-compositeur-interprète a partagée sur ses Stories Instagram montre le design détaillé dans lequel elle apparaît modelant la tenue, ce qui met en valeur ses mensurations enviées.

En bas, certains cristaux qui pendent comme une cascade donnent du mouvement au vêtement, cependant, un autre détail qui n’est pas passé inaperçu est le jeu de tons que le dessin montre en bas avec une bande en or.

Beautiful mana a écrit le chanteur Yuri, suivi de quelques émojis de cœur.

C’est que tu es tellement belleisimaaaaaaaa !!!!! Karla Díaz Officiel a commenté

Après la réaction du célèbre, le peu plus de 3 millions d’abonnés a dédié divers compliments à l'”auteur-compositeur-interprète” et collaborateur de Télé Azteca.