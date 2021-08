in

Cynthia Rodríguez se démarque avec une robe verte à Quiero Cantar | Instagram

“Aujourd’hui on est au vert”, heureux et radieux, le visage de Cynthia Rodríguez s’illumine dans une de ses stories Instagram lorsqu’elle se montre quelques instants avant de se rendre sur le plateau pour réaliser l’une des retransmissions du concours” ¡je veux chanter! “

Jour après jour, Cynthia Rodríguez, fait un gâchis d’élégance particulièrement depuis le début du nouveau spectacle de talents parrainé par le matuno de “Venga la Alegría”, encore une fois le “ancien universitaire“Il marquerait un 10 pour avoir partagé l’une des magnifiques tenues avec lesquelles il surprend ses fans.

La populaire “hôte de Venga la Alegria“, qui dirige aujourd’hui le nouveau concours pour rencontrer le participant le plus talentueux avec l’un de ses collègues de l’émission, Sergio Sepúlveda, est réapparu dans l’une de ses histoires Instagram avec l’un des beaux dessins qui mettent en valeur sa silhouette.

L’homme de 37 ans de Coahuila, Cynthia Rodriguez, est l’une des figures les plus acclamées non seulement au sein de la diffusion mais aussi à travers les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où le “youtubeur mexicain“Il est constamment complimenté par son peu plus de 3 millions de followers.

Nous sommes déjà en direct dans “Je veux chanter!” Aujourd’hui, nous sommes en vert, a déclaré l’ancienne étudiante de La Academia, dans une de ses histoires Instagram dans laquelle une fois de plus elle a gaspillé tout son style et sa beauté dans une tenue et vivace vêtue de vert.

Pleine de vie et rayonnante avec un maquillage incliné vers un look naturel, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a laissé apparaître juste un peu de ses charmes dans l’une des histoires qu’elle a partagées dans ses histoires Instagram passées.

La “La petite amie de Carlos Rivera“Encore une fois, elle fait un étalage exceptionnel de vêtements de haute couture ! L’auteure-compositrice-interprète a elle-même rendu hommage à plusieurs reprises à un duo particulier qui se charge de l’habiller avec les looks les plus appropriés.

C’est la maison de couture “Victor & Jessey México Oficial”, qui s’est chargée d’habiller la “danseuse” et surnommée “Princess grupera”, Deyanira Ruiz, avec des créations qui mettent principalement en valeur sa silhouette élancée, entre autres ses qualités.

De nos jours le “actrice de télévision“e” influenceur ” s’est démarqué non seulement par ses compétences sur le petit écran, mais aussi par sa carrière dans l’industrie cinématographique. divertissement.

Ses choix de mode l’ont positionnée comme l’une des mieux habillées de la semaine au Mexique, un succès largement partagé avec une belle équipe qui collabore avec elle.