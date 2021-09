Cynthia Rodríguez se secoue dans une robe brodée de cristaux

Cynthia Rodríguez déchire dans une robe brodée de cristaux | Instagram

L’un des chefs d’orchestre de “Viens la joie“qui ne cesse d’étonner tout son public admiratif est Cynthia Rodríguez, qui ce vendredi a montré le look du jour, comme jamais vu auparavant, le”exacadémique“Elle portait une tenue en tissu blanc et fin ornée de broderies et de cristaux.

Dans sa plus pure élégance ! Cynthia Rodríguez réapparaît dans l’une de ses histoires Instagram et laisserait tout le monde sans voix, la présentatrice stylisée de “¡¡je veux chanter! ” il a choyé les pupilas de ses fidèles admirateurs avec un beau design digne de la maison de couture de ” Victor & Jessey “

C’est vendredi! On sent l’effervescence du week-end, les paillettes ne peuvent pas être absentes du regard… hein, hein, hein, s’est exclamé le membre charismatique de la matinée avec beaucoup d’enthousiasme.

Le natif de Monclova, Coahuila, qui a eu 37 ans cette année, portait un beau look blanc qui combinait des broderies et des ornements assortis qui recouvraient stratégiquement certaines zones et en laissaient d’autres en vue avec un fin tissu nude qui unissait l’ensemble du design.

Le célèbre chauffeur et actrice de télévision Qui est apparu dans 7 telenovelas et 3 séries unitaires diffusées par Azteca 13, est réapparu dans l’une de ses plus récentes publications depuis son compte Instagram où il a accumulé un peu plus de 3 millions de fans.

La “La petite amie de Carlos Rivera“, qui susciterait quelques envies pour sa relation avec l’interprète de ” Restons avec nous “, monopolise les regards à chacune de ses plus récentes apparitions avec des vêtements exclusifs de haute couture, ce qui lui a valu d’être nommée parmi ” les mieux habillées “.

Face à tant de distinction, le natif de Tlaxcala, a sûrement aussi déjà suscité quelques sentiments de jalousie de la part des adeptes du “auteur-compositeur-interprète“et” danseur “.

Le participant à des concours comme “Défi des étoiles“, qui s’est démarqué pour musicaliser certaines chansons comme” Si tu n’es pas avec moi ” avec l’aussi ancien élève, José Luis, entre autres, portait ses longs cheveux flottants et un maquillage enclin aux tons neutres mais axé sur la mise en valeur de son regard.

Sans aucun doute, la “croupette princesse” a réalisé un style ultra élégant auquel elle n’a ajouté que quelques belles boucles d’oreilles, qui jouaient parfaitement avec les couleurs de la tenue, qui avait aussi des franges en bas qui bougeaient en ce moment celle la ” mannequin” secoua énergiquement.