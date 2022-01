Cynthia Rodríguez se vante de « quelques jours au paradis »

Cynthia Rodríguez du paradis terrestre dans un look bleu séduisant | Instagram

Cynthia Rodríguez, l’un des membres les plus aimés de l’émission matinale de Tv Azteca, a partagé l’une de ses premières aventures de ce 2022 dans quelques photos récentes sur Instagram « Du paradis? »

La chanteuse, Cynthia Rodríguez, apparaît sur quelques photos du compte Instagram dans lesquelles elle apparaît avec une tenue tricotée en bleu royal.

Quelques jours au paradis, lit-on dans la description qui accompagne les clichés de la plateforme et auxquels il a ajouté un emoji coeur rouge et l’étiquette du look de @bahiabendita.