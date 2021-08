in

Cynthia Rodríguez s’illumine avec une tenue jaune et un grand sourire | Instagram

Cynthia Rodríguez, est réapparue dans l’une des tenues les plus voyantes, en plein jour, la auteur-compositeur-interprète, apparaît dans une image dans laquelle il porte un ensemble deux pièces jaune qu’il a accompagné de sa personnalité charismatique qui a même provoqué la réaction de Image de balise Carlos Rivera.

Avec un haut à manches et une coupe cœur près de la taille haute et un short court assorti, Cynthia Rodríguez a gaspillé toute sa coquetterie, ainsi qu’un grand sourire qui a illuminé le cœur de ses un peu plus 3 millions d’abonnés.

La “croupion princesse“Cela a révélé une toute petite partie de sa taille qui pouvait être remarquée sous les deux vêtements, en plus de ses jambes fines qui ont volé un peu l’appareil photo sur la carte postale

Mon look de @purpurastoremx, a écrit Cynthia Rodríguez en dessinant un grand sourire sur son beau visage qui a provoqué la réaction de Carlos Rivera.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la carte postale se remplisse de milliers et de milliers de likes, par les fidèles followers du présentateur vedette de “¡je veux chanter! “, qui ces derniers jours nous a impressionnés par ses choix mode.

Au final, le look jaune du trop “actrice de télévision“Il a fini par accumuler 133 082 likes, accompagnés de diverses réactions avec des emojis de cœurs et de visages, comme il apparaît dans le premier commentaire du natif de Tlaxcala, Carlos Rivera.

Belle comme toujours, Tu brilles plus que le soleil, Cyn, Fan de ce sourire, Hermosaaaaa, je t’aime, Ton sourire, gorgg

Bien que cette fois, Cynthia RodriguezElle avait l’air plus détendue dans sa photographie que lorsqu’elle avait l’air imposante dans l’une des créations de son équipe, qui comprend la maison de couture “Victor and Jessey”.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz a montré qu’en plus du rouge, le jaune est l’une de ses couleurs préférées et qu’on a vu devenir présent lorsqu’il s’agit de porter des tenues plus décontractées.

Un vêtement très similaire a voyagé dans la fameuse valise”ancien universitaire“37 ans lors de ses récentes vacances en Espagne.

Dans l’un des clichés, celui répertorié comme l’un des “mieux habillés” porte une tenue jaune fraîche tout en posant près du monument emblématique de Madrid, “La Puerta de Alcalá”, situé dans la capitale espagnole.

Le collaborateur de Tv Azteca et “youtubeur mexicain“Deyanira Ruíz était absente il y a quelques semaines de l’émission et a pris le premier vol qui la conduirait à côté de son petit ami, Carlos Rivera, qui à l’époque terminait une série de présentations en Espagne avec sa tournée” # CrónicasDeUnaGuerra “.

C’est un fait que Rodríguez Ruiz, 37 ans, ne manque pas l’occasion de captiver tout le monde avec son attitude et son style lorsqu’il s’agit de s’habiller et de montrer tout son charme, le Coahuilense, a partagé quelques moments au milieu de son absence du matin. dans lequel il a été remplacé par Alicia Machado.