Cynthia Rodríguez soulève une jupe verte et porte des breloques sur le dessus

Cynthia Rodríguez a-t-elle appliqué une Marilyn Monroe? L’une des tenues qu’elle m’a récemment portée a été soulevée dans les airs alors que je modelais certains de ses charmes dans une série de photos et de vidéos.

La “chanteur“, Cynthia Rodríguez, une fois de plus, a attiré tous les regards en portant une robe qui était séparée au niveau de sa taille composée d’une jupe verte qui s’élevait dans les airs et qui s’est souvenue un instant de l’un des moments de l'” icône de la pop culture du cinéma américain”, Marilyn Monroe.

Celui mis en avant comme l’un des “mieux habillés de la semaine”, Cynthia Rodriguez, apparaît dans un design vert composé d’une jupe et d’un haut court qui montrait un peu plus de ses charmes, cependant, ce qui a fait le plus sensation était sa jupe surélevée dans l’une des images qu’elle a partagées depuis la plateforme.

A 37 ans, le “coahuilense“est l’un des visages les plus éminents de”Viens la joie“, un programme dans lequel il collabore depuis quelques années et dans lequel il s’est distingué par son charisme et sa beauté.

Ce qui s’est encore une fois distingué dans une tenue légère composée d’une jupe et d’un haut à imprimé de fleurs vertes, qui se déplaçait facilement au gré de l’air après avoir été capturé en photos à l’extérieur.

L’actrice de télévision, qui a commencé sa carrière dans le milieu en participant à l’émission de télé-réalité de L’Académie“, apparaît dans une série de vidéos et d’histoires Instagram qu’il a partagées à partir de son compte Instagram officiel où il a actuellement 3,3 millions les abonnés.

Actuellement, celle née le 8 mai, travaille comme “hôte de télévision“, où chaque jour elle surprend ses followers avec chacune de ses tenues, la plupart issues de la maison de couture ” Victor & Jessey “, qui se sont chargées de l’habiller de leurs plus belles créations.

Il faut dire que la silhouette soignée de Cynthia Deyanira Ruiz lui a permis d’exhiber n’importe quel design avec une grande élégance puisque depuis le “Je veux chanter!” la “youtubeur mexicain“Elle est l’une des plus brillantes au milieu de sa participation en tant qu’animatrice de l’émission de téléréalité avec Sergio Sepúlveda.

L’interprète mémorable de “Si tu n’es pas avec moi“, le sujet du dernier roman de Tv Azteca,” Amor en custodia “, apparaît portant l’ensemble de pièces qui appartiennent à la ligne de mode susmentionnée, parmi les favoris de la La petite amie de Carlos Rivera.

Dans une série de captures que l’on peut voir sur le compte officiel, la collaboratrice également d’Azteca Uno a reçu divers compliments et compliments pour un total de 27. 380 J’aime la publication qu’elle a accompagnée d’un message qui se lit comme suit :

Quand la robe vole. Je t’aime @victoryjesse Styliste : @george_Figueroa.

Tellement jolie mon amie, Amooo, Une fée échappée, je ne peux pas avec la beauté que tu portes, Belle, je t’aime, Fée Clochette ?, Précieuse Fée Clochette, Wow !, Tu es un mannequin, Vert te va à merveille, les commentaires dédiés fit remarquer la jolie présentatrice.