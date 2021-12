Cynthia Rodríguez Carlos Rivera va-t-il donner un bébé à Noël ? | Instagram

Cynthia Rodríguez a surpris tout le monde après avoir révélé l’un de ses vœux pour Noël, enceinte de Carlos rivera?

La chanteuse, Cynthia Rodríguez, aurait exprimé dans des interviews précédentes son rêve de devenir mère à un moment donné, cependant, cela semble venir plus tôt que prévu.

Cynthia Rodriguez et Carlos Rivera ont partagé plusieurs années ensemble, et entre autres détails, le couple partage le grand rêve d’être parents, même si jusqu’à aujourd’hui on ignorait quand ils pourraient réaliser ces plans, tout semble indiquer qu’ils ont déjà écrit à la cigogne.

Cynthia Rodríguez surprend tout le monde Enceinte à Noël ? Photo : Capture Instagram

La « collègue de Tv Azteca » a fait beaucoup de bruit et ses remarques ont été considérées comme un grand signe que ce moment pourrait arriver bientôt.

« Ce sera l’année prochaine »

L’hôte de « je veux chanter« , a déclenché la folie lors d’entretiens passés lorsqu’elle a révélé qu’elle aimerait être mère avec son petit-ami, le chanteur mexicain et que ce serait l’année prochaine qu’ils commenceraient à écrire à la cigogne.

C’était à travers l’une des capsules dans « Viens la joie« , qui mettait en vedette Margarita McKenzie, supposée responsable des ressources humaines de Tv Azteca, à qui Cynthia Rodríguez a fait une étrange demande, suggérant qu’elle pense » comme une mère. «

Enfin, je te demande une crèche, je vais la laisser là, dit Cynthia alors que ses camarades de classe réagissaient avec surprise.

Aussitôt, les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont cessé d’affluer suggérant que la « petite amie de Carlos Rivera » pourrait être enceinte, ils ont même évoqué que la « youtubeur mexicain« Cela semblait être sur une photo.

Sur cette photo, Cyn ressemble à une femme enceinte hahaha.

Ceci, après le personnage joué par « Capi » Pérez, Margarita McKenzie avait interrogé le casting de « Venga la Alegría » sur ce qu’ils voulaient pour 2022, alors le « académique« Il en a profité pour avouer ce dont il avait besoin.

La dite « Princesse de la croupe » et l’interprète de » Que ce qui est à nous reste à nous « , entretiennent une relation amoureuse depuis six ans et bien qu’elle ait maintenu son idylle au milieu d’un grand secret, ses adeptes restent fidèles à ses pas.

De son côté, bien que Carlos Rivera lui-même ait exprimé son désir de devenir père, l’idole de Cynthia Rodríguez avec qui il a une liaison depuis 2015, a confirmé dans des interviews passées qu’ils étaient tous les deux d’accord sur leur rêve d’être bientôt parents.