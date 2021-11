Cynthia Rodríguez tombe amoureuse à Miami quand elle s’enfuit avec Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez en bleu et vert, tombe amoureuse dans les rues de Miami | Instagram

Cynthia Rodríguez portait un ensemble à deux tons qui faisait un bon match lorsqu’elle se promenait dans certaines rues de Miami, ceci après qu’il a été confirmé qu’elle avait quitté « Venga la Alegría ».

La chanteur Cynthia Rodríguez, est apparue dans une tenue bicolore en arpentant les rues de Miami, comme il s’est passé il y a deux jours, l’animatrice de Venga la Alegría repartirait le matin.

Celle née à Monclova, Coahuila, quitterait à nouveau l’émission après avoir dit qu’elle avait eu une escapade en amoureux avec l’interprète de « Que le nôtre reste le nôtre« .

Ainsi l’attitude en milieu de semaine, a écrit l’artiste de 37 ans né le 8 mai.

Cynthia Rodríguez en bleu et vert, tombe amoureuse dans les rues de Miami. Photo : Capture Instagram

La La petite amie de Carlos Rivera Elle est présentée dans une série de photos qu’elle a partagées un jour dans lesquelles elle apparaît capturée à l’extérieur dans un chemisier et un ensemble de minijupes qui révèlent ses jambes élancées, ce qui a déclenché diverses réactions et recueilli 91 826 likes.

La « exacadémique« Il en a profité pour partager sa beauté indéniable avec ses followers tout en profitant de quelques jours hors de la ville avec sa partenaire sentimentale.

Le charismatique présentateur de « Je veux chanter!« Elle gâche du bonheur et du flirt en modelant devant la caméra à laquelle elle a montré un grand sourire, sa silhouette élancée et ses cheveux stylisés grâce à @perla_wizards a commenté l’interprète de « Si tu n’es pas avec moi ».

La « youtubeur mexicain« Sans beaucoup d’accessoires, elle a complété son look avec @modayaccesoriosriojas donc elle n’a jamais cessé de surprendre une fois de plus avec ses choix de mode.

Le distingué « Mieux habillée« de la semaine, elle a reçu divers compliments et commentaires sur la publication dans laquelle ses 3,4 millions de followers sur Instagram ont réitéré à quel point elle était belle.

Fille je voudrais t’envier, je veux déjà que ce soit vendredi, Le 2, il semble que vous portez un arc Minnie Mouse, Maintenant écoliers, 10 raisons d’aller au Mexique : Numéro 1, vous, Belle, Spectaculaire, Précieuse , Magnifique, Jamais je n’avais pensé à cette combinaison de vêtements mais tout vous semble toujours divin, étaient certains des commentaires

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, a été distinguée comme l’une des plus belles et chaque jour elle a surpris tout le monde avec ses choix de mode en apparaissant dans le concours « ¡Quiero Cantar » de « Venga la Alegría ».

Le dénommé « Grupera Princesse« Il est apparu dans des robes de haute couture ainsi que des tenues décontractées avec lesquelles il a monopolisé la vedette, comme cela s’est récemment produit au gala » HombresGQ « précédé par le magazine.

L’actrice de productions telles que « Femme achetée », « A corazón Abierto » et « Éduquer Nina« , Cynthia Rodríguez Ruiz, est devenue l’ambassadrice vedette de certaines des différentes marques de vêtements et en particulier de la maison de couture » Victor & Jessey » dont elle a porté certains de leurs modèles les plus impressionnants devant les écrans.