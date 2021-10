Cynthia Rodríguez, une robe haute couture ajustée à sa silhouette | Instagram

Cynthia Rodríguez, est devenue un rêve devenu réalité non seulement pour son équipe d’image mais aussi pour ses followers lorsqu’elle est réapparue dans une nouvelle carte postale.

La chanteur Cynthia Rodríguez, ajuste une fois de plus le design d’une robe haute couture en bleu à sa silhouette marquée provoquant une folie sous la pluie de commentaires qui ont atteint le compte Instagram de la « Coahuilense ».

La « youtubeur mexicain« et popularisé sur Instagram, Cynthia Rodriguez, est rapidement devenu la cible des commentaires de ses 3,4 millions d’abonnés.

S’habiller tous les jours est un rêve devenu réalité, a déclaré le membre de Tv Azteca, suivi d’un emoji coeur bleu.

Cynthia Rodríguez, une robe haute couture ajustée à sa silhouette. Photo : Capture Instagram

La « exacadémique« Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, est devenue l’une des égéries préférées de la maison de couture @victoryjesse, qu’elle n’a cessé de remercier dans le message qui accompagnait la publication.

Merci pour tant d’amour dans chaque robe @victoryjesse, suivi de crédits au reste de votre équipe : Styliste : @george_figueroa, Maquillage : @dormaka, Coiffure : @vaniama Maquillage, lisez dans les commentaires.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, 37 ans, est capturée d’un extérieur où l’on voit des accessoires en arrière-plan, l’interprète de « Si tu n’es pas avec moi« , partagerait l’un des moments avec ses followers peu avant de monter sur la scène de Venga la Alegría, une émission à laquelle il participe depuis plusieurs années.

L’hôte de « ¡je veux chanter! », elle portait ses longs cheveux flottants marqués par des vagues qui tombaient juste au-dessus du dessin bleu serré, qui la couvrait du cou avec une application de diamants argentés qui entouraient son cou et une grande ouverture qui traversait le devant de sa silhouette.

« Une barbie est sortie de la boîte »

A cette occasion, la robe longue coquette de Cynthia Rodríguez n’a pas montré d’excès de peau comme certains des autres modèles qu’elle a portés l’ont permis, mais cela ne l’a pas empêchée de recevoir une pluie de compliments sur sa carte postale, qui en a accumulé 58. 334 Me like et des réactions d’amour.

Une barbie est sortie de la boîte, je le répète, Une barbie est sortie de la boîte, Hé, ce n’est pas pour offenser ou quoi que ce soit, mais vous devez faire attention lorsque vous publiez une photo parce que vous faites tomber les gens amoureux sans mesure, Comment belle, belle, fabuleuse, gentille, je suis à 100% amoureuse de toi, lisez dans les commentaires.

Le dénommé « Grupera Princesse« Cela montre une fois de plus pourquoi elle a été distinguée comme l’une des » les mieux habillées « et c’est que semaine après semaine, l’actrice de Tv Azteca et Azteca Uno est tombée amoureuse de tout le monde avec sa beauté et son charisme,

Même ses partisans ont parfois exprimé des commentaires d’envie envers Carlos Rivera, et c’est que le « modèle » de 1.71, qui a collaboré à divers projets de la « Casa del Ajusco », parmi lesquels « La Academia » et « Desafío de Stars « , Cynthia Rodríguez Ruiz, a acquis une grande popularité.