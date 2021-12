Cynthia Rodríguez, une sirène bleu clair en robe moulante | Instagram

Cynthia Rodríguez a fait une débauche de courbes et ressemblait à une sirène avec une robe moulante bleu ciel qui laissait visible sa silhouette marquée et éblouit tout le monde.

La « chanteur« , Cynthia Rodríguez, portait l’un des modèles de haute couture d’une prestigieuse maison de couture et a réussi à captiver tout le monde avec sa silhouette marquée.

La « actrice de télévision« , qui a brillé sur le petit écran avec des romans tels que » Eduquer Nina « , » Femme achetée » et » A Corazón Abierto « , a partagé avec ses followers un instantané dans lequel il a l’air imposant et avec une silhouette sculpture et à laquelle ses 3 , 4 millions d’abonnés n’ont pas tardé à réagir.

Des couleurs qui vous donnent la vie De quelle couleur est-ce ? Merci pour ma robe @israel_garrido_moda, a commenté la « Coahuilense », Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz.

Cynthia Rodríguez, une sirène bleu clair dans une robe moulante. Photo : Capture Instagram.

Cette fois le fameux « académique« Agée de 37 ans, née le 8 mai, non seulement elle s’est fait remarquer à la télé et au volant, elle portait un dessin d’une autre maison de couture dont elle est devenue l’ambassadrice en plus du talentueux » Victor & Jesse. «

Une découpe au niveau du cœur à hauteur de poitrine soulignée d’une bande argentée de losanges ressort dans le vêtement moulant de « l’animatrice de télévision », qui marquait la zone de sa taille avec un fil fin assorti au vêtement.

Le membre de la production de « Le bonheur vient !« , elle a complété sa tenue élégante avec des boucles d’oreilles maxi argentées qui se détachent avec sa crinière longue et extrêmement lisse.

« ILY, Tu nous as manqué ce jour mais demain uff, Belle, Nous t’aimons très fort, Salut Cynoficial, bonne nuit mon amour, comme tu es belle, je t’aime beaucoup, tu es belle, Bonne nuit précieux mon amour j’aime vous Cynoficial beaucoup Je t’aime Cyonficial, Bleu ciel, Ma Cintya, comme toujours si belle, je t’aime jolie petite poupée, Je t’AIME coeur, Ma princesse spectaculaire, La couleur … eh bien je la connais comme cyan, C’est comme bleu mais en même temps bleu clair et à moitié turquoise haha, magnifique.

Ce sont les messages qui ont submergé l’accusé »Grupera Princesse« , Cynthia Rodríguez Ruiz, qui cherche toujours à inspirer ses fidèles fans d’une manière ou d’une autre et à montrer sa grande beauté.

La La petite amie de Carlos Rivera Cela ferait beaucoup de bruit, donc au final, la publication partagée il y a 17 heures, a accumulé un total de 46 709 likes.

Le collaborateur de Tv Azteca et Azteca Uno est l’un des membres de l’équipe de production de la matinée et qui dirige également le concours « Je veux chanter! », Avec Sergio Sepúlveda.

La « youtubeur mexicain« Celui qui s’est distingué par le maintien d’une silhouette mince basée sur l’exercice et la « procédure esthétique » occasionnelle, comme l’ont révélé les interviews précédentes, a laissé une bonne impression.