Cynthia Rodríguez veut déjà un bébé

« L’année prochaine, j’espère. Je serais le plus heureux, c’est un rêve que j’ai dans ma vie, je pense que le plus grand rêve que j’ai est d’avoir un bébé et, eh bien, j’espère qu’il se réalisera l’année prochaine. Évidemment, je veux le partager et vous le dire », a déclaré l’ancien universitaire à divers médias après l’allumage du sapin de Noël sur TV Azteca.

Carlos Rivera et Cynthia Rodriguez (Instagram)

Sa déclaration ne semble pas exagérée étant donné qu’il a été en relation avec Carlos rivera.

Pendant ce temps, bien qu’ils aient été très discrets sur leur romance, ils ont partagé à quel point ils étaient heureux en compagnie l’un de l’autre. Par exemple, le chanteur né à Tlaxcala a assuré avoir pensé à épouser sa petite amie, bien que ce ne soit pas un projet prioritaire pour tous les deux.