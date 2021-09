Cynthia Rowley RTW printemps 2022 – WWD

“Je suis un peu obsédée par l’an 2000, mais pas trop”, a déclaré la créatrice Cynthia Rowley après son défilé printanier ludique et féminin. Rowley a excellé en combinant les différentes catégories de son entreprise – natation et surf, vêtements d’occasion et de jour pour filles, couches de loisirs sportifs – en une seule collection qui incarnait des styles portables, optimistes et carrément amusants avec juste assez de clin d’œil au début des années 2000.

Le regard: Des looks mignons et brillants influencés par l’an 2000 du jour au soir, mélangés à des vêtements assortis pour la natation, le surf et la neige soufflée. Les références du début des années 2000 se présentaient sous la forme de motifs papillons et floraux, de gros bijoux et ornements en cristal et d’une palette girly et lumineuse.

Citation à noter : “Sexy! Sexy, c’est sûr, non ? N’avons-nous pas attendu longtemps pour être sexy ? » Rowley a déclaré après l’émission. «Je viens de comprendre que c’est ce que j’imaginais ce que serait la vie de l’autre côté. J’ai imaginé m’habiller – garder la sportivité et tout ça – mais m’habiller. »

Pièces clés : Caftan coloré et gonflé et robes à épaules dénudées ; couches de sac de couchage matelassées et bouffantes (comme dans une veste courte ou des ensembles de pyjama); Minirobes et tuniques serrées incrustées de cristaux de l’an 2000 sur des pantalons imprimés et évasés ou des jupes duveteuses à plumes ; des couches sportives ornées de bijoux et des combinaisons imprimées de saison. De plus, de nouvelles chaussures compensées futuristes imprimées en 3D, fabriquées sur commande, que Rowley a expliquées étaient le résultat d’essayer de trouver une solution plus durable et plus gérable pour son entreprise actuelle de chaussures.

Les plats à emporter : Le printemps a été l’une des collections les plus cohérentes de Rowley au cours des dernières saisons et un retour festif à la Fashion Week de New York avec des vêtements joyeux et féminins et une vue idyllique sur le coucher du soleil de Lady Liberty depuis la pointe du parc Wagner de Manhattan.