‘Cyrano’ parle le langage de l’amour

« Le cinéma est une merveilleuse façon d’exprimer l’esprit intérieur ou l’imagination d’une personne amoureuse », déclare le directeur de la photographie de « Cyrano », Seamus McGarvey. Ici, nous voyons un moment magique avec Roxanne (Haley Bennett) consommée avec convoitise dans les nombreuses lettres d’amour écrites par Cyrano (Peter Dinklage) sous le couvert du soldat Christian (Kelvin Harrison Jr.). « La scène nous a permis de nous éloigner de nos tendances naturalistes et d’être plus expressifs, d’employer le mouvement et la danse de manière expressive », note McGarvey. « Cela nous permet de créer ce dialogue entre ces personnes qui sont solitaires mais toujours physiquement connectées. » Une texture vibrante de bleus et d’or accentue l’éclat fantaisiste de Roxanne, le directeur de la photographie se tournant vers de longs objectifs, des reflets et un flou de bokeh en fleurs pour illuminer le sentiment transcendant d’être emporté par ses pieds. – Daron James

