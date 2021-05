Cyril Abiteboul conserve le lien alpin avec un nouveau rôle

Cyril Abiteboul a trouvé un nouvel emploi en tant que conseiller de Mecachrome, un groupe qui assemble le moteur F1 d’Alpine.

Après avoir précédemment travaillé avec Renault Sport, Abiteboul est passé à la Formule en 2012, devenant le team principal de l’écurie Caterham F1.

À peine deux ans plus tard, il est revenu chez Renault en tant que directeur général de leur propre opération de F1 et est devenu le chef d’équipe lorsque l’équipe d’usine est revenue sur le réseau en 2016.

Le Français était sur le point de rester à son poste et peut-être même de monter plus haut dans l’entreprise lorsque l’équipe a changé de nom et est devenue Alpine pour la campagne 2021 et au-delà, mais à la surprise de beaucoup, il a été annoncé qu’il était parti avant le début de la campagne.

Aucune explication n’a été donnée pour son départ depuis lors, le PDG de Renault, Luca de Meo, affirmant que c’était «un peu compliqué».

Quoi qu’il en soit, Abiteboul a au moins maintenant trouvé un nouvel emploi, et cela pourrait le voir travailler avec un certain nombre de personnes qu’il connaîtra grâce à son poste précédent.

Mecachrome est une société d’ingénierie française surtout connue pour l’assemblage des moteurs Renault utilisés en Formule 1, et il en est désormais conseiller.

Alpine étant la seule équipe sur la grille à utiliser des moteurs Renault dans un avenir prévisible suite à la décision de McLaren de passer à Mercedes, les deux sociétés travailleront probablement plus étroitement que jamais.

Le travail d’Abiteboul sera de conseiller Mecachrome sur ses développements à moyen terme dans le monde du sport automobile.

«Nous sommes fiers que Cyril puisse apporter son soutien et son expertise aux équipes du groupe dans cette activité», a déclaré Christian Cornille, PDG.

«Qui, depuis 1983, a soutenu des marques prestigieuses dans les plus grandes catégories du sport automobile, F1, F2, F3, endurance, rallye.

«Le groupe Mecachrome doit comprendre les tendances et opportunités de ce secteur et les mettre en cohérence avec les objectifs du Groupe et la transformation engagée dans ses autres métiers.»

Avec Alpine et Mecachorme ayant récemment accepté de poursuivre leur partenariat pendant au moins quatre ans, Abiteboul sera impliqué dans le monde de la F1 à un certain titre tout au long de son nouveau travail.

Sky’s Ted Kravits a précédemment déclaré qu’il «ne serait pas surpris» de revoir l’ancien patron de Renault dans le paddock à l’avenir.

