Cyware : Rester en sécurité dans un monde numérique

Akshat Jain, CTO et co-fondateur, Cyware

La pandémie a créé un passage urgent au numérique, et la société de solutions de renseignement sur les menaces Cyware fait sa part pour assurer la sécurité des entreprises. Entreprise de sécurité nouvelle génération fondée en 2016 par Akshat Jain et Anuj Goel, Cyware aide les équipes de cybersécurité des entreprises à créer des centres de cyberfusion virtuels indépendants de la plate-forme. « C’est le seul fournisseur du secteur de plate-forme de cyberfusion virtuelle qui combine des technologies de renseignement sur les menaces et d’orchestration de sécurité, d’automatisation et de réponse (SOAR) de nouvelle génération pour fournir la défense collective et la visibilité dont les équipes d’opérations de sécurité ont besoin pour travailler en collaboration et mieux protéger leurs organisations. contre les attaques avancées », affirme Jain, CTO et co-fondateur de l’entreprise.

Jain a précédemment dirigé le développement de solutions technologiques pour de grandes organisations telles qu’Oracle et Adobe, tandis que Goel, qui dirigeait auparavant la stratégie et la planification mondiales en matière de cybersécurité à Citi, New York, possède un pedigree impressionnant dans la direction de grandes équipes de sécurité. « Nous avons réalisé les lacunes croissantes dans les capacités des équipes de sécurité contre les cyber-adversaires modernes qui changent de forme et qui sont bien financés et dotés de ressources pour cibler avec succès même les organisations les plus sécurisées », déclare Jain. Les lacunes proviennent de la manière dont les équipes de sécurité ont été structurées et dont leur technologie est configurée. « Nous avons constaté que la majorité des équipes manquent d’une compréhension fondamentale du paysage des menaces de leur organisation, les obligeant à opérer uniquement de manière réactive au sein de leurs domaines et stratégies cloisonnés », informe-t-il.

Selon lui, la clé pour relever les défis de sécurité modernes réside dans la sortie d’un mode réactionnaire et dans la construction d’une défense collective contre les acteurs de la menace qui comprend une combinaison stratégique d’automatisation de bout en bout et d’opérations de sécurité axées sur le renseignement afin que les équipes soient alignées. et optimisé pour une réponse aux menaces à grande échelle. « Si vous observez de près le paysage des menaces qui prévaut, les cybercriminels collaborent entre eux en partageant leurs tactiques, techniques, procédures et expériences issues de campagnes ciblées. De même, les équipes de sécurité doivent également collaborer et organiser une défense collective contre de tels adversaires en partageant des renseignements sur les menaces en temps réel, des bonnes pratiques et des stratégies d’atténuation sur des plateformes sécurisées », ajoute-t-il.

Depuis le lancement de ses produits en 2018, Cyware a parcouru un long chemin en intégrant de nombreux clients Fortune 2000, des communautés mondiales de partage d’informations (ISAC et ISAO), des CERT nationaux et des groupes industriels dans son portefeuille de produits. « Aujourd’hui, les solutions de cyberfusion virtuelle de Cyware sont utilisées par certaines des plus grandes communautés de partage d’informations au monde avec un nombre de membres collectifs de plus de 10 000 », déclare Jain.

La croissance rapide de l’adoption des solutions de Cyware a également étendu sa portée mondiale avec une présence dans quatre grandes régions géographiques : Asie du Sud, APJ, Amérique du Nord et EMEA. « En Inde, Cyware comprend les besoins en cybersécurité des organisations indiennes transformées numériquement à mesure qu’elles évoluent pour contrer plus rapidement les attaques ciblées », explique Jain.

Depuis le début, Cyware a maintenu une croissance commerciale à trois chiffres au cours des trois dernières années consécutives avec une croissance annuelle des revenus récurrents (ARR) de plus de 120 % en 2020, mettant en vedette plusieurs grandes entreprises et même des entreprises de taille moyenne qui bénéficient des solutions ciblées de Cyware. La combinaison de produits innovants, le dépassement des attentes des clients et l’expansion continue dans divers secteurs verticaux ont aidé Cyware à gagner une immense confiance de la part de nos investisseurs, déclare Jain. Cela a permis à Cyware de lever ses financements de série A (10 millions de dollars) et de série B (30 millions de dollars) en l’espace de sept mois pendant la pandémie, avec un total de 43 millions de dollars levés à ce jour.

Le nombre d’organisations ciblées par des cyber-acteurs malveillants ne cesse de croître, tout comme le rôle des solutions de Cyware dans l’atténuation de ces menaces. « Cyware a des perspectives commerciales extrêmement positives, car de plus en plus d’organisations adoptent ses solutions de cyberfusion virtuelle pour l’intelligence des menaces et l’automatisation de la sécurité afin de renforcer leurs cyberdéfenses », déclare Jain. « Nous opérons sur un marché à croissance rapide de plusieurs milliards de dollars, et étant le seul fournisseur de centres de cyberfusion virtuels du secteur, notre histoire de croissance ne fera que se renforcer avec le temps. »

