CZ partage ce que vous devez savoir sur le modèle Binance

Changpeng Zhao (CZ), PDG de Binance, a pris le temps d’une interview le 29 novembre pour partager des détails sur le fonctionnement du plus grand échange de crypto-monnaie. Au cours de l’entretien, CZ a souligné que Binance est un écosystème de projets. Alors que certaines personnes ne connaissent Binance que comme un échange crypto, il prétend que Binance est entré dans plusieurs secteurs.

Selon CZ, Binance est la plus grande bourse de crypto-crypto en termes de volume de transactions sur les marchés au comptant et à terme. Il a noté que Binance gère souvent 10 fois plus de volume que les finalistes. La plate-forme est également le principal échange fiat-to-crypto, prenant en charge plus de 50 fiat dans le monde.

De plus, il a promu Binance en disant :

En plus de ceux-ci, nous sommes également l’un des plus grands marchés peer-to-peer. Habituellement, dans les endroits où les banques ne veulent pas travailler avec des échanges cryptographiques, les gens échangent entre eux et la crypto est déposée sur notre plate-forme. Les Bitcoins locaux sont généralement considérés comme des leaders dans cet espace. Nous sommes un peu plus grands qu’eux.

En plus de cela, Binance possède l’un des portefeuilles les plus téléchargés. Selon CZ, les gens téléchargent activement le Trust Wallet, que Binance a acquis il y a trois ans. L’échange possède également CoinMarketCap, l’un des sites Web de cryptographie les plus visités. De plus, Binance propose un marché NFT, que CZ considère comme le deuxième plus grand après OpenSea.

Exceller dans plusieurs domaines

CZ a en outre révélé que son entreprise avait contribué à Binance Smart Chain (BSC), un réseau de blockchain ouvert et évolutif qui est rapidement devenu populaire. Il a cité un exemple de la façon dont BSC a traité 14 millions de transactions le 28 novembre, tandis qu’Ethereum (ETH) n’a effectué que 1,2 million de transactions.

BSC surpasse également Ethereum en termes de nombre d’adresses actives, selon CZ. Il affirme que le réseau détient une part de marché de 80% dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Cependant, il a admis que les TVL des autres réseaux blockchain sont plus élevés.

En expliquant pourquoi BSC a plus d’utilisateurs, il a souligné que BSC est moins cher et plus rapide que les blockchains comme Ethereum. Le PDG de Binance a déclaré qu’Ethereum oblige les utilisateurs à enchérir pour que leurs transactions aient lieu. Ce procédé génère des frais de gaz élevés, avec un coût de transaction moyen compris entre 10 $ (7,49 $) et 30 $ (22,48 £). D’un autre côté, BSC ne facture que des centimes pour l’achèvement des transactions.

Réalisant les faiblesses d’Ethereum, les développeurs de BSC l’ont conçu pour être compatible EVM. Cette fonctionnalité aide les projets Ethereum à migrer vers BSC et à profiter de transactions évolutives et rentables.

Un jeton unique

CZ a également parlé de Binance Coin (BNB / USD), affirmant qu’il ne ressemble à aucun autre jeton de l’espace. Il a noté que la pièce est native de Binance Chain et BSC, ce qui en fait le seul jeton natif de deux réseaux de blockchain différents. Le PDG de Binance a ajouté que la création de deux autres blockchains avec BNB comme jeton natif est en cours.

Au moment d’écrire ces lignes, BNB change de mains à 625,37 $ (468,52 £) après avoir gagné 1,76% sur la journée et 8,18% au cours des sept derniers jours. La pièce est la troisième plus grande crypto par capitalisation boursière, avec une capitalisation boursière de 104 312 029 815,00 $ (78 149 008 056,95 £).

