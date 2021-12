D-Generation X Legend autorisé pour le retour dans le ring

Un Hall of Famer de la WWE pourrait faire son retour très bientôt. Sean Waltman, mieux connu sous le nom de X-Pac de D-Generation X, est apparu sur The Bump de la WWE mercredi matin et a déclaré qu’il avait été médicalement autorisé à revenir sur le ring. Fin 2020, Waltman a annoncé qu’il avait été guéri de l’hépatite C et prévoyait de subir une intervention chirurgicale pour réparer le LCA qu’il s’était déchiré en 2008, selon Wrestling Inc.

« Ça se passe bien », a déclaré Waltman. « Mon chirurgien m’a donné le feu vert, je viens d’avoir le feu vert pour remonter sur le ring. » Waltman a déclaré que son objectif pour 2022 était de se mettre en forme sur le ring. « Je vais juste me mettre de mieux en mieux en forme », a-t-il déclaré. « Je serai prêt à sonner au début de l’année prochaine, et au cas où mon téléphone sonnerait… »

« Je serai prêt à sonner au début de 2022 au cas où mon téléphone sonnerait! »@WWE Superstars … qui veut un match avec @TheRealXPac ?!#WWETheBump pic.twitter.com/AFRjzovLKP – WWE (@WWE) 29 décembre 2021

Waltman, 49 ans, a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1989 et est apparu pour la première fois à la WWE en 1993 sous le nom de 1-2-3 Kid. En 1996, Waltman a rejoint la WCW et faisait partie de la faction du Nouvel Ordre Mondial avec Hulk Hogan, Scott Hall et Kevin Nash. Il est revenu à la WWE en 1998 et a rejoint la D-Generation X avec Triple H, Road Dogg et Billy Gunn. Il était avec la WWE jusqu’en 2002 et avant de passer du temps à la TNA et aux promotions indépendantes. De 2011 à 2019, Waltman a fait des apparitions occasionnelles à la WWE et a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2019 et 2020 en tant que membres de D-Generation X et NWO, respectivement.

Waltman a remporté sa part de titres à la WWE, remportant le championnat d’Europe à deux reprises, le championnat des poids lourds légers à deux reprises, le championnat WCW Cruiserweight et le championnat par équipe à quatre reprises.

« Avant le début de la pandémie, je descendais environ une fois par mois pendant une semaine, pendant une semaine ou deux chaque mois, et j’aidais l’entraîneur là-bas et j’adorais ça. J’ai vraiment adoré », a déclaré Waltman à Inside the Ropes à propos de aller au WWE Performance Center. « De toute évidence, des choses arrivent et cela ne s’est pas produit. Je suis prêt à recommencer. Je suis vraiment occupé et, vous savez, et ça. Mais c’est quelque chose que j’aime vraiment faire. Et, vous savez, pour ce qui est de remonter sur le ring, vous savez, je vais avoir encore quelques matchs. Je ne sais pas si ça va être là. Je ne sais pas où ça va être. Peut-être que je vais les promouvoir moi-même. Ouais. Vous savez, mais ouais. Non, NXT, je suis juste l’un de leurs plus grands fans. »