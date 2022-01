D-Link DNR-4020-16P – Vidéosurveillance intégrée avancée

L’enregistreur vidéo réseau (NVR) 16 canaux PoE JustConnect H.265 est une solution de vidéosurveillance professionnelle autonome qui ne nécessite pas de PC.

D-Link présente un nouveau système de surveillance intégré avancé. Il ne nécessite pas l’intermédiation d’un PC puisqu’il intègre un logiciel VMS via une interface web pour le suivi et le contrôle des enregistrements. Fournit un accès local et à distance aux caméras avec l’application gratuite JustConnect + (iOS / Android) et dispose de 16 ports PoE pour connecter des caméras IP avec le protocole ONVIF S, jusqu’à 120w de budget PoE pour alimenter les caméras via le même câble de données. Il dispose d’un port gigabit pour la connexion au réseau data/Internet ainsi que de deux baies internes pour disques durs SATA (capacité jusqu’à 16 To). Concernant la partie ports, il intègre des connexions USB pour souris/clavier, des sorties HDMI et VGA pour se connecter à un moniteur, des ports DI x8 DO x2 (Alarm In / Alarm Out pour l’intégration avec des capteurs de présence, d’ouverture ou d’accès) et des ports USB pour la sauvegarde d’enregistrements sur des disques externes.

Vidéosurveillance autonome

De cette façon, le D-Link DNR-4020-16P NVR se positionne comme la solution parfaite pour toute entreprise qui souhaite un système de vidéosurveillance autonome, car il intègre un logiciel de surveillance avancé et tout le matériel nécessaire (commutateur 16 ports PoE pour connecter / alimenter des caméras IP et des baies pour installer des disques durs pour le stockage vidéo).

La prise en charge H.265 / HEVC (codage vidéo haute efficacité) optimise la bande passante et permet la diffusion en continu 4K sans saut d’image, ainsi que l’enregistrement prenant moins d’espace de stockage.

Grâce à ses ports DI / DO intégrés, les capteurs d’ouverture de porte ou de mouvement du bâtiment ou différents systèmes de sécurité peuvent être connectés pour activer les enregistrements de ces événements. À leur tour, les ports de sortie d’alarme offrent la possibilité de configurer des alertes sonores, des messages contextuels ou d’envoyer un e-mail.

interface Web

Le logiciel de surveillance VMS intégré, accessible via une interface web, est très simple d’utilisation et affiche à la fois le streaming et les enregistrements (continus ou programmés) de jusqu’à 16 canaux simultanés avec des résolutions 4K si les caméras le prennent en charge. D’autres options sont la création de masques de confidentialité pour éviter les zones que nous ne voulons pas surveiller, la définition des heures d’enregistrement, la création de différents comptes d’utilisateurs, etc. Pour plus de flexibilité, l’application mobile gratuite JustConnect + (iOS/Android) permet la visualisation multi-caméras du streaming à distance.

Voici une vidéo de démonstration qui montre comment cela fonctionne :

Compatibilité

Le DNR-4020-16P est compatible avec les caméras prenant en charge le protocole ONVIF Profile S et, bien sûr, avec la nouvelle gamme Vigilance de caméras professionnelles D-Link, qui dispose de caméras Dome, Bullet et SpeedDome, toutes compatibles H.265, PoE, résolutions jusqu’à 4K Ultra HD et objectifs à focale variable sur certains modèles. Ils sont dotés de boîtiers résistants aux intempéries IP66 et les caméras dômes sont dotées de l’indice de protection contre le vandalisme IK10.

L’enregistreur vidéo réseau intégré D-Link DNR-4020-16P a un prix de vente conseillé de 450 euros

eu.dlink.com