D-Link : vos interrupteurs, à vocation d’économie d’énergie

Les fonctionnalités Eco-Friendly réduisent la consommation électrique dans les ports non connectés ou sans trafic de données, et ajustent également la puissance électrique en fonction de la longueur du câble réseau.

L’un des appareils toujours connecté est le commutateur et D-Link a profité de la présentation de ses nouveaux commutateurs Gigabit sans gestion DGS-105GL et DGS-108GL pour rappeler qu’ils intègrent des technologies d’économie d’énergie telles que Green Ethernet, dont le développement a été menée par D-Link et la norme Ethernet économe en énergie, IEEE 802.3az, dans toute sa gamme de commutateurs, des commutateurs non gérés tels que ceux présentés aux commutateurs d’entreprise intelligents et gérés.

IEEE 802.3az

Grâce à cette technologie, le switch est capable de détecter sur quels ports il n’y a pas de trafic de données et les met en mode basse consommation, ce qui réduit considérablement la consommation électrique mais n’affecte pas les performances, puisque la récupération de la connexion est instantanée dès l’envoi. de paquets de données est détecté.

Ethernet vert

Green Ethernet ajoute encore plus d’efficacité énergétique, puisqu’il est capable de détecter l’état du lien et, s’il n’y a pas de connexion (par exemple, lors de l’extinction de l’ordinateur portable), il déconnecte le port pour éliminer sa consommation électrique, mais aussi sans affectant plus les performances que la récupération est instantanée dès que l’appareil client se reconnecte. Green Ethernet ajuste également la puissance électrique en fonction de la longueur du câble puisque, par défaut, les commutateurs sont conçus pour fournir la puissance électrique nécessaire à chaque port pour maintenir des connexions optimales jusqu’à 100 mètres, mais normalement dans la maison les distances sont beaucoup plus court. Cette fonctionnalité détecte la longueur du câble et, si elle est inférieure à 50 mètres en connexions Gigabit ou à 30 mètres en connexions 10 Gigabit, elle réduit drastiquement la puissance pour réduire la consommation électrique.

80 % de consommation « lumière » en moins

En ajoutant les technologies IEEE 802.3az et Green Ethernet, on estime que la consommation électrique du commutateur est réduite d’environ 80 %. De plus, les DGS-105GL et DGS-108GL ont un boîtier métallique haute densité qui favorise la dissipation de la chaleur et élimine le besoin de ventilateurs, de sorte que le fonctionnement de l’interrupteur est silencieux et que la durée de vie utile des composants internes est prolongée.

Dans les commutateurs non gérés tels que le DGS-105GL et le DGS-108GL, ces fonctionnalités sont activées en standard, tandis que dans les commutateurs intelligents et gérés, l’administrateur réseau peut accéder à leur gestion séparément pour les activer ou les désactiver, en ajoutant également des options de déconnexion des ports avec programmation horaire, ainsi que divers modes d’hibernation.

Caractéristiques techniques des switchs Gigabit Plug & Play D-Link DGS-105GL et DGS-108GL

Cinq ports Gigabit (DGS-105GL), huit ports Gigabit (DGS-108GL). Capacité de commutation: 10 Gops (DGS-105GL), 16 Gops (DGS-108GL). Fonctionnement Plug & Play, sans gestion, compatible avec n’importe quel routeur ou opérateur. Design attrayant et compact, profil bas. Boîtier métallique haute densité, dissipation sans ventilateur. IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) pour prioriser automatiquement le trafic à forte demande de données tel que les appels vidéo, le streaming ou les jeux en ligne. Vitesse de liaison 10/100 ou 1 000 Mbps (Gigabit) et voyants d’état sur le dessus du boîtier. Efficacité énergétique avec IEEE 802.3az et Green Ethernet, économisant jusqu’à 80% de la consommation d’électricité.

D-Link DGS-105GL : 14,99 euros

D-Link DGS-108GL : 21,99 euros

eu.dlink.com